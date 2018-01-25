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Başkanı 'den "teşekkür" mesajı

Kulübünde başkanlık görevini devralan , "teşekkür" mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 13:07
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den teşekkür mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında , "Başkanlık onuruna layık görülen ben ve yönetim kuruluma resmi yayın organlarından tüm iyi dileklerini ileten başta Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kayserispor kulüplerine, nezaketlerinden ötürü şahsım, yönetim kurulu ve camiam adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Cengiz ayrıca, "Gerek kişisel olarak yaptıkları aramalarla, gerek sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajlarla bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma başarı dileğinde bulunan tüm rakiplerimize, sponsorlarımıza, üyelerimize ve büyük taraftarına teşekkürlerimi iletirim." açıklamasında bulundu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den "teşekkür" mesajı
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