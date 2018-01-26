Beşiktaş, Cyle Larin'in bonservisini aldı. Orlando City'ye 1 milyon 850 bin Euro ödenecek.

MLS ekibi Orlando City'nin Larin'in 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve lisans için gereken evrakları göndermeyeceğini bildirmesinin ardından konuyu FIFA'ya taşımak ve süreci uzatmak istemeyen Siyah Beyazlılar, bonservis ödeme yoluna gitti. Orlando City ile 2 gün süren pazarlıkların ardından rakamda anlaşan Beşiktaş, kısa sürede Larin için KAP açıklaması yaparak lisans işlemlerine başlayacak.

Orlando City'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Larin, 10 günden beri siyah-beyazlılar ile antrenmanlara çıkıyordu.