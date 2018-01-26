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, Cyle 'in bonservisini aldı!

Beşikaş, ile yaşanan Cyle problemini çözdü.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 15:22
Beşiktaş, Cyle Larin'in bonservisini aldı!

Beşiktaş, Cyle Larin'in bonservisini aldı. 'ye 1 milyon 850 bin Euro ödenecek.

MLS ekibi Orlando City'nin 'in 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve lisans için gereken evrakları göndermeyeceğini bildirmesinin ardından konuyu FIFA'ya taşımak ve süreci uzatmak istemeyen Siyah Beyazlılar, bonservis ödeme yoluna gitti. Orlando City ile 2 gün süren pazarlıkların ardından rakamda anlaşan , kısa sürede Larin için KAP açıklaması yaparak lisans işlemlerine başlayacak.

Orlando City'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Larin, 10 günden beri siyah-beyazlılar ile antrenmanlara çıkıyordu.

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Beşiktaş, Cyle Larin'in bonservisini aldı!
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