Ali Koç neden aday olduğunu açıkladı

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.



Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı harekatına katılan askerlere muvaffakiyet dileyen Ali Koç, ''Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Vatan uğruna şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum'' dedi.



Ali Koç, kendisi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını ve bunları düzeltmek istediğini belirtirken özellikle mali tablo, Yargıtay'daki dava ve Mehmet Ali Aydınlar konusuna dikkat çekti.