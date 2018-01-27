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neden aday olduğunu açıkladı

Kulübü'ne başkan adayı olan , 'nda bir konuşma yaptı.

Giriş Tarihi: 27.1.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 13:07
Ali Koç neden aday olduğunu açıkladı

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün ocak ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı harekatına katılan askerlere muvaffakiyet dileyen , ''Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Vatan uğruna şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum'' dedi.

Ali Koç, kendisi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını ve bunları düzeltmek istediğini belirtirken özellikle mali tablo, Yargıtay'daki dava ve Mehmet Ali Aydınlar konusuna dikkat çekti.

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Ali Koç neden aday olduğunu açıkladı
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