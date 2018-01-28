CANLI | Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve saat 13:30'da başlayan maçı beIN SPORTS 1 canlı yayınlıyor. Aynı zamanda Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR 0-0 SİVASSPOR
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, M. Yıldırım, Azubuike, Diallo, Pereira, Adem, Khalid
SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Medjani, Mattias, Ziya, Hakan A., Ndinga, Bifouma, M. Hakan, Emre, Kone
* Robinho yedekler arasında