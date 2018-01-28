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Evkur ile Demir Grup , ligin 19. haftasında Malatya'da karşılaşıyor.

Giriş Tarihi: 28.1.2018 13:34 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 13:37
CANLI | Yeni Malatyaspor - Sivasspor

'in 19. haftasında Evkur ile Demir Grup karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve saat 13:30'da başlayan maçı beIN SPORTS 1 canlı yayınlıyor. Aynı zamanda Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR 0-0 SİVASSPOR

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, M. Yıldırım, Azubuike, Diallo, Pereira, Adem, Khalid

SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Medjani, Mattias, Ziya, Hakan A., Ndinga, Bifouma, M. Hakan, Emre, Kone

* Robinho yedekler arasında

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