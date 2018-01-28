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Kulübü haftayı mutlu kapattı

Spor Kulübü'nün futbol, basketbol, voleybol ve su topu branşları bu hafta oynadığı karşılaşmalarda rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018 19:43
Galatasaray Kulübü haftayı mutlu kapattı

Spor Kulübü, haftayı mutlu bir şekilde kapattı. Sarı-kırmızılılar, futbol, basketbol, voleybol ve su topu branşlarında oynadığı karşılaşmaların hepsinden zaferle ayrıldı. Voleybol Erkek Takımı, Efeler Ligi 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı İnegöl Belediye'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların kadın voleybol takımı ise derbi heyecanı yaşadı ve Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. haftasında konuk olduğu İstanbul Üniversitesi'ni 87-75'lik skorla geçti. Erkek Basketbol Takımı ise 6 hafta sonra ligde galibiyetle tanıştı. Sarı-kırmızılılar, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 77-66'lık skorla devirdi.

Sutopu Takımı ise Spor Toto Sutopu Süper Lig 10. haftasında İYİK'in konuğu oldu ve mücadeleden 26-0 gibi farklı bir skorla ayrılarak galibiyet serisini sürdürdü. Futbol Takımı ise Süper Lig'in 19. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Osmanlıspor ile mücadele etti. Fatih Terim'in öğrencileri müsabakayı 2-0 kazandı.

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Galatasaray Kulübü haftayı mutlu kapattı
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