Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe’de John Obi Mikel sesleri!

’de sesleri!

’nin, Nijerya Milli Takımı Kaptanı ile anlaştığı iddia edildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 13:22
Fenerbahçe’de John Obi Mikel sesleri!

Chelsea formasıyla efsaneleşen yıldız 'in ile anlaştığı iddia edildi. 11 sene Chelsea forması giydikten sonra 2016-2017 sezonunda Çin ekibi TJ Teda'ya imza atan başarılı oyuncu, burada forma giydiği 13 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Tekrar Avrupa'ya dönmek isteyen Mikel'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da iddia ediliyor.

Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Fenerbahçe değerlendirmesi

DÜNYA KUPASI HEDEFİ İÇİN FENERBAHÇE

Nijerya Milli Takımı ile 2018'de Rusya'da düzenlenecek 'nda boy gösterecek olan Mikel, yeniden Avrupa'da oynayıp form tutmanın peşinde. Orta sahada dönem dönem sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan ve kadroda Ozan Tufan'ın düşünülmemesiyle birlikte Fenerbahçe'de böylesine tecrübeli bir futbolcunun edilmesi gündeme gelmiş durumda.

30 yaşındaki futbolcu ise yeniden Avrupa'da sahne alıp, büyük ihtimalle kariyerinin son Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermek istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’de John Obi Mikel sesleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN