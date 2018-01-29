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'nin sözleşmesi feshediliyor, ise...

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Samuel ve Samir 'nin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 14:56
Nasri'nin sözleşmesi feshediliyor, Eto'o ise...

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Süper Lig'in 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la yaptıkları ve 1-1 sonuçlanan maçı değerlendirdi.

Takımın mücadelesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok iyi, güzel bir maç oldu. Çok dar kadroyla çıktık. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu, bu maçta yedek kulübemizde yer alan Yusuf'u, 21 yaş altı takımından almak zorunda kaldı. Maicon, cezalıydı. 5 futbolcumuz sakattı. Yeni transferimiz Hakan Özmert'i de oynatamadık. Böyle olunca yedek kulübemizde 4 futbolcu vardı. Kaleci Boffin'i çıkartırsak, 3 futbolcu vardı, Harun, Chico, Yusuf. Antalyaspor, ligin ilk yarısındaki Antalyaspor değil. İstekli, 90 dakika mücadele eden bir takım var."

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Nasri'nin sözleşmesi feshediliyor, Eto'o ise...
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