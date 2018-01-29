Trabzon tek yürek

Trabzonspor geçtiğimiz sezonun devre arası açılışı yapılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk kez Fenerbahçe'yi ağırladı. Derbi karşılaşmada 41 bin 461 kapasiteli stadyum tamamen doldu. Karşılaşma öncesi stadyumdaki dev ekrandan Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiklerimize destek vermek amaçlı sinevizyon gösterisi yapıldı. Tüm taraftarlar da asker selamı vererek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları yaptı. Bu arada taraftarların, 2010-2011 sezonunda yaşanan şike süreci ile ilgili hazırladıkları şike anıtı maç öncesi Şenol Güneş Kompleksi'nde tanıtıldı. Taraftarların aralarında para toplayarak 95 bin TL'ye yaptırdığı anıt, güney tribünündeki girişe yerleştirildi.

GENÇLERDE TRABZON FARKLI

?Bu arada maç öncesi polis bazı kişilerin üzerinde bıçak buldu. 14 bıçağa el konurken, şahıslarla ilgili soruşturma açıldı. Dün oynanan U21 maçında ise Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-2'lik sonuçla mağlup etti.

BEN ROBOT DEĞİLİM

F.bahçe karşısında başarılı bir performans sergileyen Onur (7 kurtarış yaptı) maç sonu eleştirilere isyan etti: "Geçmişten gelen bir rekabet var, iki kulüp de büyük kulüp. Güzel bir maç oldu ama keşke kazanabilseydik. Geçen hafta benim yüzümden puan kaybettik. Kendimi affedemiyorum, o günden sonra hiç uyuyamadım, çok zor bir hafta geçirdim. Biz bugün (dün) taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek isterdik ama olmadı. Fakat ben de robot değilim. Keşke robot olsaydım. Burak'ın kasığında yırtık var, büyük bir fedakarlık yaparak oynuyor. İnşallah gol kralı olacak. Kral zaten, o ayrı."

2010-11 SEZONU İÇİN ÖZEL GÖSTERİ

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe maçından önce dev koreografilerini sergiledi. Doğu tribününde, sembolik deniz üzerinde giden ve üzerinde kaptan Onur ile 2010-2011 sezonu kadrosunun yer aldığı kadronun, taka ile o sezonun şampiyonluk kupasına yelken açtığı an sahnelendi. Kuzey tribünündeki koreografide ise Mehmetçik için "Bu millet size minnettar, selam olsun kınalı kuzulara" yazıları yer aldı.

'İKİNCİ YARIDAKİ OYUN DEVAM ETMELİ'

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Başkan Usta, "Gönül isterdi ki hep beraber maçı kazanalım. İnşallah ikinci devre gördüğümüz Trabzon hep böyle devam eder" dedi. Usta, transferle ilgili olarak ise "Herkes heyecanlı olur transfer gelsin diye ama el-i mizdeki oyuncular çok değerli ve onlara yüksek oranda destek olmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.