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İstanbul'a geldi

'ın anlaşmaya vardığı 'un golcü futbolcusu , İstanbul'a geldi

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 04:35 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 05:11
Vagner Love İstanbul'a geldi
Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan 'nin saat 23.30'da kalkan yolcu uçağıyla 01:00 sıralarında 'na eşi ile birlikte gelen 'u lı idareci ve takım tercümanı karşıladı.

Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Love İstanbul'a 5 valizle geldi.

Love, kendisine tahsis edilen özel araçla Havalimanı'ndan ayrıldı.

Beşiktaş Kulübü, ile geçen gün yaptığı görüşmede Vagner Love'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Vagner Love'un yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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Vagner Love İstanbul'a geldi
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