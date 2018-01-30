Her yerde kral

Trabzonspor forması ile 17. lig golünü Fenerbahçe ağlarına gönderen Burak Yılmaz, kariyerinde sarı-lacivertlilere 7. golünü attı. Kral, bu sezon takımının gollerinin de yüzde 47,2'sini tek başına attı. Bordo-mavililerin 36 golünün neredeyse yarısını tek başına ağlara gönderen Burak Yılmaz, bu performansı ile Avrupa'da takımlarının gol yükünü çeken oyuncular listesinde zirveye çok yaklaştı.

BONSERVİS BEDELİNİN YARISINI ÇIKARDI

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yer alan golcü isimler düşünüldüğünde İtalyan ekibi İnter'in yıldızı Mauro Icardi (yüzde 48,6) sonrası gole katkı yüzdesinde Burak Yılmaz ikinci sırada bulunuyor. Türk yıldızı, Freiburg'dan Petersen takip ediyor. Trabzonspor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 32 yaşındaki yıldız, attığı gollerle 7 ayda takımına 7.6 milyon TL kazandırdı. Bonservis bedelinin neredeyse yarısını puan primleri ile takımına kazandıran Trabzonspor'un yıldızı, 6 karşılaşmada birden fazla gol atarken, 7 maçın skorunu da doğrudan tayin etti.

YUSUF'A 'ÖZİL' TEBRİK!

Arsenal'in dünya yıldızı Mesut Özil dün yaş günü olan Yusuf Yazıcı'yı unutmadı. Özil sosyal medya hesabından, "Futboldaki en büyük Türk yeteneklerden birine mutlu yıllar. Hayallerinin peşinden koşmaya devam et ve kendine inanmaktan asla vazgeçme. Doğum günün kutlu olsun kardeşim" diye yazdı.

KAMİL AHMET BÜYÜLEDİ

?Novak'ın yokluğunda sol bekte forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, büyük beğeni topladı. Esas mevkii sağ bek olmasına rağmen sol bekte de başarılı olan Kamil, sürekli olarak oynayacakmış gibi kendisini hazırladığını söyledi.

İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ

Burak Yılmaz'ın gösterdiği performans, gerçekten takdir edilecek bir olay. Burak'ın attığı 17 golden farklı olarak bu oyuncunun rakamlarına yaklaşan başka bir isim de yok. Bu da Trabzonspor'un hücumda alternatifsizliğinin en büyük göstergesi olarak yorumlanmalı. Bu kısır döngü aşılamadığı için Burak'ın gol üretmediği maçlarda puan kayıpları yaşanıyor.

MURAT ÖZBOSTAN DİYOR Kİ

Burak Yılmaz, Türk futbolunun son 15 yılda yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi... Geçmişte Trabzonspor'da başarılı işlere imza atmış bir yıldızın tekrar bordo-mavili forma altında patlama yapması beni şaşırttı. Bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Sadece oyuncu olarak değil, deneyimleri de Trabzon'daki genç isimler için büyük şans oldu. Tek sıkıntı, sakatlığı... Bu durum, Trabzon'u zorluyor. Rıza Çalımbay, bu duruma bir çözüm bulmalı. Ya da Burak'ı pamuklara sarmalı...