Kimse pişman olmayacak

Cenk Tosun'un gidişi sonrası golcü arayışına başlayan Beşiktaş transfer i için çabaladığı Vagner Love 'ı renklerine bağladı. Önceki gece İstanbul'a gelen Brezilyalı golcü, dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra siyah-beyazlı formayı giyerek 2.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.Oyuncunun Alanya'dan alacakları nedeniyle geciken transfer, iki tarafın anlaşması sonrası sonuçlandı.Törende Başkan Fikret Orman, Transfer Sorumlusu Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile selfie çektiren Love, başarı sözü verdi. Sambacı, "dedi.İmzayı attıktan sonra başkan Fikret Orman ile birlikte poz veren Vagner Love, Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile selfie yaptı.'Come To Beşiktaş' videolarıyla adını dünyaya duyuran Beşiktaş, Vagner Love için de özel bir hazırlık yaptı. Birçok aşk filminin afişinin yer aldığı videoda, 'Aşk sadece filmlerde olur derler… Bizse Come To Beşiktaş diyoruz' sözleri paylaşıldı.Vagner Love, 12 Ekim 2017'de SABAH'a verdiği röportajda kendisinin yerini ancak Cenk Tosun'un doldurabileceğini söylemişti. Sambacı 3.5 ay sonra Cenk'in yerine Beşiktaş'a geldi.Kulüp kariyerinde 371 maçta 209 gol atan Vagner Love, Süper Lig'de ise 2 sezonda 44 maçta 34 gol attı. 33 yaşındaki oyuncu, CSKA Moskova ve Alanyaspor formaları ile gol krallığı yaşadı. Vagner Love ayrıca kariyerinde 1'er UEFA Kupası ve Copa Amerika Kupası olmak üzere 11 kupa kazandı.Yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışan Beşiktaş, Mitrovic'i satın alma opsiyonu ile Club Brugge'e kiraladı. Belçika ekibinden yarım sezon için 400 bin Euro alınacağı belirtilen açıklamada, "Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100 bin Euro. Futbolcunun satın alma opsiyonu 4 milyon 500 bin Euro garanti, 500 bin Euro şarta bağlı olmak üzere olup 1 Haziran 2018'e kadar Club Brugge'de" denildi.