Richard Almeida, Bursaspor'a yeşil ışık yaktı

Devre arasında Moussa Sow, Gheorghe Grozav ve Abdullahi Shehu'yu kadrosuna katan Bursaspor, yarın gece son bulacak olan ara transfer süresi içerisinde 4'üncü transferini de gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Paul Le Guen'in de kararı doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak isteyen Yeşil beyazlı ekip, gözünü Azerbaycan'ın Karabag Ağdam takımında forma giyen Richard Almeida'ya çevirdi.

BURSASPOR'A GELMEK İSTİYOR

Yeşil beyazlı yönetim, Brezilyalı oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncunun da Bursaspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Karabağ Ağdam ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan oyuncu için kulübüyle ise görüşmeler sürüyor. Richard Almeida'nın Bursaspor'a yeşil ışık yakması transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendirirken, iki kulüp arasındaki pürüzler de çözülebildiği takdirde transferin son gününde Bursaspor Kulübü'nün bu transferi duyurması bekleniyor.

Bu sezon Azerbaycan liginde oynadığı 10 maçta 3 gol ve 3 asistiyle birlikte dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karabağ Ağdam'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta da tam süre almıştı.

KARIM EL AHMADI'YE DE YAKIN TAKİP

Bursaspor'un bu bölge için bir başka düşündüğü isim Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Karim El Ahmadi için de görüşmeler devam ediyor. Sow, Grozav ve Shehu transferlerinin ardından 1 transfer daha yapmak isteyen yönetim, bu iki oyuncudan birini Bursa'ya getirmek istiyor. Ancak Karim El Ahmadi'nin 3.5 milyon Euro'yu bulan güncel bonservis değeri ve Feyenoord ile geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2019'a kadar uzatmasının transferi zorlaştırdığı da gelen bilgiler arasında.