Abdullah Avcı: Küçük maç yok, 3 puan var!

Lig sonuncusu Karabükspor'u gösterişli futboluyla 5-0 yenen Başakşehir
'de teknik direktör Abdullah Avcı
, küçük maç, büyük maç ayrımı yapmadan oyun gücüyle her maç 3 puanı hedeflediklerini söyledi. Rakibi ciddiye alarak bunu sahada hissettirdiklerini belirten Avcı, "Ligin zirvesinde kalmaya devam ediyoruz. 15 hafta kaldı. Hedefimiz bu süre sonunda zirvede olmak"
dedi. Avcı, Arda içinse "Süresini sürekli uzatıyoruz. Ekstra çalışmalar yapıyor. Özel bir oyuncu, farkını gösteriyor
" dedi. "MUTLU OL KARAM"
Trabzonspor'un golcüsü Burak, dün yakın arkadaşı Arda Turan
'ın doğum gününü sosyal medyadan "Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce karam" sözleriyle kutladı.