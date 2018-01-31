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: Küçük maç yok, 3 puan var!

’in teknik direktörü, rakip ayrımı yapmadan oyun gücüyle her maçı kazanmak istediklerini söyledi

Giriş Tarihi: 31.1.2018
Abdullah Avcı: Küçük maç yok, 3 puan var!
Lig sonuncusu Karabükspor'u gösterişli futboluyla 5-0 yenen 'de teknik direktör , küçük maç, büyük maç ayrımı yapmadan oyun gücüyle her maç 3 puanı hedeflediklerini söyledi. Rakibi ciddiye alarak bunu sahada hissettirdiklerini belirten Avcı, "Ligin zirvesinde kalmaya devam ediyoruz. 15 hafta kaldı. Hedefimiz bu süre sonunda zirvede olmak" dedi. Avcı, Arda içinse "Süresini sürekli uzatıyoruz. Ekstra çalışmalar yapıyor. Özel bir oyuncu, farkını gösteriyor" dedi.

"MUTLU OL KARAM"
Trabzonspor'un golcüsü Burak, dün yakın arkadaşı 'ın doğum gününü sosyal medyadan "Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce karam" sözleriyle kutladı.

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Abdullah Avcı: Küçük maç yok, 3 puan var!
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