Aubameyang Arsenal’de

Transferin bitmesine saatler kala Avrupa'da bombalar birbiri ardına patlıyor. İşte öne çıkanlar:
* Arsenal
, Manchester United'a
imza atan Alexis Sanchez'in yerine
Dortmund'un Gabonlu yıldızı Aubameyang'ı
kadrosuna katıyor.
* Dortmund'un Auba yerine
anlaştığı isim Chelsea'den Michel
Batshuayi. Fransız oyuncu sezon
sonuna kadar Alman ekibinin formasını
terletecek.
* F.Bahçe'nin
de gündemine
gelen Daniel Sturrridge, Liverpool'dan
ayrıldı. West Bromwich'e
sezon sonuna kadar imza
atan İngiliz forvet, artık daha
çok süre alabilecek.
* A.Bilbao, M. City'ye 65
milyon Euro'ya gönderdiği
stoper Laporte'nin boşluğunu,
yine rekor bir tranferle Sociedad'dan
32 milyon Euro ödeyerek
aldığı Inigo Martinez ile doldurdu.