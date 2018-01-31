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Aubameyang ’de

temsilcisi, Mhitaryan’dan sonra Dortmund’un Gabonlu golcüsünü de alarak hücum gücüne güç katıyor

Giriş Tarihi: 31.1.2018
Aubameyang Arsenal’de
Transferin bitmesine saatler kala Avrupa'da bombalar birbiri ardına patlıyor. İşte öne çıkanlar:
* , Manchester United'a imza atan Alexis Sanchez'in yerine Dortmund'un Gabonlu yıldızı Aubameyang'ı kadrosuna katıyor.
* Dortmund'un Auba yerine anlaştığı isim Chelsea'den Michel Batshuayi. Fransız oyuncu sezon sonuna kadar Alman ekibinin formasını terletecek.
* F.Bahçe'nin de gündemine gelen Daniel Sturrridge, Liverpool'dan ayrıldı. West Bromwich'e sezon sonuna kadar imza atan İngiliz forvet, artık daha çok süre alabilecek.
* A.Bilbao, M. City'ye 65 milyon Euro'ya gönderdiği stoper Laporte'nin boşluğunu, yine rekor bir tranferle Sociedad'dan 32 milyon Euro ödeyerek aldığı Inigo Martinez ile doldurdu.
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Aubameyang Arsenal’de
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