Galatasaray hepsinden iyi

Uğur Karakullukçu: Galatasaray'da Ndiaye gitti. Fatih hocanın geldiği günden daha farklı bir tablo var diyebiliriz. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yolculuğunu nasıl görmek lazım? Hıncal Uluç: Galatasaray
'ın şampiyonluk şansı yoksa kimin var? Başakşehir
önceki akşam ligin en kötü futbol
unu oynayan Karabük'le karşılaştı. İlk yarıda 5 gol attılar. Bu 5 golün 4'ünü rakibi Karabükspor başlattı.
Hatta doğrudan asist yaptılar neredeyse… Hangi topu oynadı Başakşehir?
Biri şampiyon olacak. Başakşehir'in şansı niye az? Bir, seyirci, taraftar yok. Yayıncı kuruluşun işine gelmez. Başakşehir'in şampiyon olması son yılların en büyük sürprizi olur. Fenerbahçe
mi olacak, Beşiktaş
mı olacak, Trabzonspor mu olacak? Bunların hangisi Galatasaray'dan daha iyi kadroya sahip, daha iyi top oynuyor?
Hangisinin Galatasaray'ın yarısı kadar hocası var? Teknik direktör Fatih Terim
ne olursa olsun, üç haftadır eleştiriyorum ama hoca! Kariyeriyle meydanda… Taraftar var, o taraftar da Fatih'e inanıyor, yönetim de inanıyor. Böyle de bir birlikteliği var Galatasaray'ın. NDİAYE, HAGİ Mİ, POPESCU MU! Uğur Karakullukçu: Badou Ndiaye transferine nasıl bakıyorsunuz peki. Stoke City'ye gidiyor. Devre arasında ayrılması takımı şampiyonluk yarışında etkiler mi sizce? Hıncal Uluç:
Ndiaye'nin gidişiyle etkileneceksen o zaman Galatasaray değilsin zaten. Ndiaye kim? Ndiaye, Hagi mi? Ndiaye, Popescu mu? Suat mı, Emre Belözoğlu mu? İyi para işte, gider, gitsin.
Osmanlıspor 350 bin Euro'ya almış. Sana, bu sezon başında, "Galatasaray'da 18 milyon Euro edecek adam var mı?" diye sorsaydım, Ndiaye'yi sayar mıydın? Kim sayardı abi, kim sayardı? Bu transferlere benim aklım hayalim ermiyor zaten. Bizdeki menajer hikayeleri İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da yok mu zannediyorsun?
Dünya futbolunu menajerler yönetiyor. Bunlar böyle transfer yaptıkça bunların cebine komisyonlar yağıyor. Ndiaye'yi neyle satıyor, bant yapıyor. Bana bir futbolcu ver, bandını yap 50 maçtan, 5 dakikada Messi sanırsın. Başka şeyler de dönüyor işin içinde.
Ben iyi de Galatasaraylıyım, bu işi biraz biliyorum. Ndiaye'nin gidişini zerre kadar umursamıyorum, giderse gider. AYKUT HOCA-MOCA DEĞİL
Karakullukçu: Fenerbahçe uzun süredir duran top dışında gol atmakta zorlanıyor. Bu durum geçici mi, yoksa teknik adam problemi var mı? Hıncal Uluç:
Fenerbahçe'nin antrenörü yok. Fenerbahçe'nin sıkıntısı o… Aykut Kocaman
küme düşmeye oynayan takımlarda belki hocalık yapar ama Fenerbahçe'de yapamaz. Onun Fenerbahçe'nin başında olmasının bir tek nedeni var, Aziz Yıldırım'ın emir kulu olması.
Aziz ne derse onu yapıyor. Sen zannediyor musun ki Valbuena'yı oynatan ya da oynatmayan Aykut Kocaman? Geçiniz. Bu dediğini ben görüyorum, bir gün hocalık yapmadım, benle beraber maç seyreden 20 kişi görüyor. "Neden Aykut, bunu oynatıyor, bunu oynatmıyor" diyor herkes. Aykut bunu bilmeyecek kadar geri zekalı mı? Bile bile oynatamıyor.
İstatistikler meydanda. Valbuena asistlerle, gollerle durmadan Fenerbahçe'yi çeviren adam. Bunu herkes görüyor, 10 yaşındaki çocuk görüyor da Aykut mu görmüyor? Geçiniz. Aykut hoca-moca değil!