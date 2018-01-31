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’ın yeni i , 'da!

’ın yeni i Japon futbolcu Yuto , 'a geldi. Sarı kırmızılı takım Nagatomo transferini KAP'a bildirdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 13:37
Galatasaray’ın yeni transferi Nagatomo, İstanbul'da!

'ın yeni i, Inter'in Japon sol beki Yuto , 'a geldi. Basın mensuplarının yoğun ilgisi altında kendisini bekleyen araca binen Nagatomo, kulüp binasına doğru yola çıktı. Başarılı oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Yuto Nagatomo İstanbul'a geldi

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, İstanbul'a getirttiği Yuto Nagatomo'nun geçici transferi için futbolcu ve kulübü İnter ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Duyuruda, "Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü F.C. Internazionale Milano S.p.A ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.Nagatomo'nun kiralık transferi konusunda, futbolcu ve Inter resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray’ın yeni transferi Nagatomo, İstanbul'da!
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