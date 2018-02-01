Beşiktaş'ta 2 yıldız, Bursaspor maçı kadrosuna alınmadı!

Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor
ile yarın saat 20.00'de Bursa Bş. Bld. Stadı'nda oynayacağı maç için karayoluyla Bursa'ya gitti.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçı kafilesine tedavisine devam edilen Atiba Hutchinson
ve Dusko Tosic
dışında şu futbolcuları aldı:
Tolga Zengin
Necip Uysal
Oğuzhan Özyakup
Jeremain Lens
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Tolgay Arslan
Mustafa Pektemek
Ricardo Quaresma
Pepe
Anderson Talisca
Adriano Correia
Fabricio Ramirez
Alvaro Negredo
Gary Medel
Vagner Love
Domagoj Vida
Utku Yuvakuran
Fatih Aksoy.