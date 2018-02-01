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'ta 2 yıldız, maçı kadrosuna alınmadı!

'ta ve , sakatlıkları nedeniyle maçının kadrosuna alınmadı. Beşiktaş’ın yeni transferi Vagner Love ise Bursaspor maçı kafilesinde yer aldı

Giriş Tarihi: 1.2.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 19:37
Beşiktaş'ta 2 yıldız, Bursaspor maçı kadrosuna alınmadı!
Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında ile yarın saat 20.00'de Bursa Bş. Bld. Stadı'nda oynayacağı maç için karayoluyla Bursa'ya gitti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçı kafilesine tedavisine devam edilen ve dışında şu futbolcuları aldı:

Tolga Zengin
Necip Uysal
Oğuzhan Özyakup
Jeremain Lens
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Tolgay Arslan
Mustafa Pektemek
Ricardo Quaresma
Pepe
Anderson Talisca
Adriano Correia
Fabricio Ramirez
Alvaro Negredo
Gary Medel
Vagner Love
Domagoj Vida
Utku Yuvakuran
Fatih Aksoy.
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Beşiktaş'ta 2 yıldız, Bursaspor maçı kadrosuna alınmadı!
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