Bileği bükülmüyor

Trabzonspor
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8'inci haftada alınan 6-1'lik şok Akhisarspor yenilgisinin ardından Ersun Yanal'ın görevine son vermişti. Teknik direktörlük koltuğu, sezona Antalya
spor'da başlayan Rıza Çalımbay
'a verilmişti. Süper Lig'in tecrübeli ismi, Trabzon'un başında çıktığı ilk maçında Yeni Malatyaspor'a boyun eğdi. Sonraki haftalarda ise Çalımbay'ın hakkında oluşan soru işaretleri silindi. Son 10 lig maçında bordomavililer mağlubiyet yüzü görmedi ve 9 puanla 11'inci sıradan 11 maçta aldığı 22 puanla 5'inciliğe yükseldi.
Trabzonspor, 19'uncu haftalar karşılaştırıldığında bu sezon elde ettiği 31 puanla son 7 sezonda en çok puan topladığı dönemi yaşadı. 171
16 sezonluk Süper Lig kariyerinde 452 kez takımlarının başında maça çıkan Çalımbay, 171 kez galibiyet sevinci yaşadı. SOSA: TARİH YAZMAK İSTİYORUM
Trabzonspor'un son iki maçında sonradan oyuna girmesine rağmen iyi performans ortaya koyan Sosa
, Göztepe maçı öncesi 11'e göz kırptı. Rıza Çalımbay'ın hazır görmediği Arjantinli'ye taraftarlar övgüler yağdırıyor. İnstagram'dan açıklama yapan Sosa ise sözleşmesindeki opsiyonun kullanılarak kendisiyle yola devam edilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu kulübün yüzde 100 oyuncusu olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu formayla tarih yazmak istiyorum" dedi. ?DERBİ MAÇA ÖZEL MİSAFİR
Trabzonspor, Ekrem Şama'nın 'Bu Bayrak' şiirini seslendiren özel harekatçıyı, Akyazı'da ağırlayacak. Kulübün sosyal medya hesabından, "Kahraman özel harekatçımızı 4 Mart'taki Beşiktaş maçında konuk edeceğiz" denildi. Bu arada futbolcular Okay, Yusuf Yazıcı, Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet dün Samsun'dan Trabzon'a gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemiyi ziyaret ederek Binbaşı Özgür Koçan'a imzalı forma hediye ettiler.