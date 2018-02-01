Son dakika: Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Fikret Orman

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Fikret Orman oldu.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, Galatasaray Kulübündeki başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık için seçim yapıldı.

Seçimde tek aday gösterilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, vakfın başkanlığına seçildi.

Divan başkanlığını Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı toplantıda 18 kulübün yetkilileri yer aldı. Gümüşdağ, Fikret Orman'ın 17 kulübün desteğiyle yeni başkan olduğunu, Fenerbahçe Kulübünün ise çekimser oy kullandığı belirtti.

Gümüşdağ, Orman'ın yardımcılıklarını Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in yapacağını aktardı.

ORMAN: "TÜRK SPORUNA HİZMET ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Türk sporuna hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.

Fikret Orman, görevi kendisine layık gören kulüplere teşekkür ederek, "Hayırlısı olsun. Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. Türk sporuna kalıcı işler yapmak amacındayız. Bundan önceki başkanlarımızda olduğu gibi, iyi anılarak iyi işler yapma gayretinde olacağız. Tüm kulüp başkanlarına tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın toplantılara katılmaması nedeniyle Beşiktaş Kulübünün de başkanlık düzeyinde son toplantılarda yer almamasının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Geçmiş, geçmişte kaldı. Şu an yeni bir başlangıç yapmışken, geçmişle ilgili polemik konusu oluşturmanın manası yok. Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız Toplantıya katılımlar başkanlık seviyesinde önemli, esasında icraat tarafı önemli."

ORMAN: "SÜPER LİG'İN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTME VİZYONUNDA OLACAĞIZ"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'in marka değerini yükseltme vizyonunda olacaklarını söyledi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan olağanüstü toplantıda başkanlığa seçilen Orman, yardımcıları Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'le basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu görev için gerekli tecrübeye sahip olduklarını belirten Orman, şöyle konuştu:

"Ne yapacağımızı biliyoruz. Aramızda da bir toplantı yapmamız lazım. İyi şeyler yapma gayretindeyiz, yapacağız da. Süper Lig'in marka değerini yükseltme vizyonunda olacağız. Yapacağımıza da inanıyorum. Beşiktaş, bu ülkenin kulübü. Bu ülkeyi temsil ediyoruz. Süper Lig de bu ülkenin en önemli markalarında bir tanesi. Süper Lig'i yurt dışına tanıtıp daha fazla izlenebilirliğini sağlamaya çalışacağız."

Spor Toto Süper Lig'in yayın ihalesini Kulüpler Birliği Vakfının yapmasını doğru bulduğunu anlatan Orman, "Futbolun marka değerinin temsilinden kulüpler sorumlu. Burada Kulüpler Birliğinin daha etkin olması gerektiğini düşünüyorum. İyi niyetli bir federasyon başkanımız var. Spor Bakanımız sporun içinden gelmiş birisi. Cumhurbaşkanımız zaten inanılmaz derecede spora destek olan birisi. İyi niyetle, iyi anlatırsak sonuç bulabiliriz. Kulüpler Birliğinin şirketleşmesi gerekir."

Vakfın başkan yardımcılarından Gevrek, Türk futbolunun marka değerini artırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Özellikle Anadolu takımları hakikaten ciddi sıkıntılar içerisinde. Bundan sonra Kulüpler Birliğinin çalışmalar yaparak hem Anadolu kulüplerini hem de Türk futbol markasını daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Fikret Başkanın bu görevi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Vakfın diğer başkan yardımcısı Erol Bedir ise, Türk futbolu için görev aldıklarını dile getirerek, "Kendi kulüplerimiz için harcadığımız mesai kadar Türk futbolu için de harcayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

VAKFIN 9. BAŞKANI FİKRET ORMAN

Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfının 9. başkanı oldu.

İlk başkanlığını 2000 yılında İlhan Cavcav'ın yaptığı vakıfta Orman'dan önce 8 isim görev yaptı.

İlhan Cavcav'ın 3 farklı dönemde başkanlığını yürüttüğü vakıfta Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Önal, Göksel Gümüşdağ ve Dursun Özbek de başkanlık görevini üstlendi.

TFF'DEN FİKRET ORMAN'A TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı tebrik ederek, başarılar diledi. TFF ayrıca eski başkan Dursun Özbek'e teşekkürlerini iletti.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:



"Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman oldu. İstanbul'da bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Fikret Orman'ı tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği başkanı olarak verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Dursun Özbek'e de teşekkür ederiz."