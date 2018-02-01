Strateji değişiyor

Beşiktaş'ın yeni transferleri Brezilyalı Vagner Love ve Kanadalı Cyle Larin için düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Fikret Orman, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının yıl sonunda biteceğini hatırlatarak, transfer politikasında değişikliklere gideceklerini söyledi. İki oyuncunun, Beşiktaş taraftarı ve Vodafone Park'ın atmosferi ile ilgili sözleri üzerine, "Daha bir şey görmediler" diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, şöyle devam etti: "Bütün kulüpler dostlarımız. Alanyaspor'un en önemli oyuncusu olan Vagner Love'ı alıp, düşme potasına sokmak istemedik. Çok da ısrarcı durmadık. Oyuncu bizi istedi, Alanya da bizi aradı ve görüşmeler başladı. Ödeme planı da bize uygun oldu. UEFA ile anlaşmamız bu yıl bitiyor. Bundan sonra bonservis bedeli ödeyerek, düşük maliyetli oyunculara yöneleceğiz. Takımı gençleştirme politikamız var. Buna ilk önce muhabirlerden başlayacağız (gülüyor)."

BEŞİKTAŞ BİZİMLE CEZA ALMAZ

"Vagner'in kariyeri belli, çok istiyorduk. Londra'ya turlar yaptık ama transferlerde ilgiyi bazen başka tarafa çekmek daha iyi oluyor. Alırken biraz zorlandık. Pazarlıklar zorlu geçti. Taraftarımız da daha gelmeden Beşiktaş'ın üzerindeki aşk ile birlikte 'LOVE' oldular. Bugüne kadar UEFA anlaşmalarına uyarak hareket ettik. Larin'le alakalı çok şey yazıldı. Ancak bizim yönettiğimiz Beşiktaş ceza almaz. Hiçbir kurum ile mahkemelik olmuyoruz. Larin için dava sürecine gidecektik, o riski almıştık. Çünkü talepler uçuktu. Bizim seviyemize gelince bu iş oldu. Larin buraya sadece Atiba'nın referansı ile gelmedi. Beşiktaş onu izledi ve istedi. Ama tabii ki Atiba'ya da sorduk."

ÜST ÜSTE DÖRT YAPACAĞIZ

"Negredo için gol iddiası futbolcuda baskı yarattı. Önemli olan şampiyonluk. Gol kralı çıkarmayı da elbette isteriz. Ancak birinci önceliğimiz ligi zirvede tamamlamak. Bu sene bizim için çok önemli. Üç sene üst üste şampiyon olacağımıza inanıyorum. İnşallah dört sene üst üste olacak. Kupa maçında bizi desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Fakat yeterli değil. Hem içeride hem dışarıda, 'İnanın çocuklar' besteleri ile Beşiktaş şampiyonluk potasına girmiştir. Kenetlenerek şampiyon olacağız. Bu sadece başkanla değil, futbolcu, teknik heyet ve taraftarla olan bir iş. Bu sene herkes şampiyonluğa inansın."

'MACERAYI SEVERİM'

İmza töreninde iddialı konuşarak, camianın gönlüne hitap eden ifadeler kullanan Vagner Love, oynamak ve çok gol atmak için Beşiktaş'a geldiğini söyledi. İşte satır başları:

Alanyaspor'da şampiyonluk yaşayamayacağımın bilincindeydim. Gerçekten taraftarın yokluğunu çok hissediyordum. Beşiktaş taraftarı muhteşem.

Gençlerbirliği karşılaşmasında çok heyecanlandım. O taraftarın önünde oynamayı çok istedim.

Kulübün ve taraftarın beklentisinin büyüklüğünün farkındayım. Büyük takımda oynamanın yaratacağı baskıyı da biliyorum. Ancak ben macerayı severim. Bu macera çok büyük ve zor olacak. En iyisini vermek ve gol atmak için hazırım.

BANKO FORVET NEGREDO

Beşiktaş'ın banko forveti Negredo ve ona saygı duyulması gerektiğini biliyorum.

Alanyaspor taraftarı gol atmam için dua ederdi. Ne kadar dua edilirse o kadar iyi. Beşiktaş taraftarının dualarını bekliyorum.

"Gol atınca hangi müziğin çalmasını istersin" sorusu üzerine... Aslında şu anda bir video teklifi aldım. Çok da hoşuma gitti. Çok mutlu eden bir video, ancak önce gol atmak lazım ki müzik çalsın.