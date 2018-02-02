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: "İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum"

Atiker 'un yeni transferi , çıktığı ilk maçta gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 13:26
Adis Jahovic: İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum

Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden , 2-1 geriye düştüğü maçta beraberlik golünü yeni transferi ile müsabakanın son dakikalarında elde etti.

spor'un internet sitesine açıklamalarda bulunan Jahovic, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ve bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray gibi bir takıma karşı oynadık ve ilk maçımda gol attığım için çok mutluyum. Umarım sadece bu maçla kalmaz ve bu performansıma devam ederim. Taraftarlarımız muhteşemdi, tekrar teşekkür ediyorum bizi desteklemeye geldikleri için onlar bizim sahadaki 12. oyuncumuz. Onlar bizi böyle desteklemeye devam ettikçe biz de onları mutlu etmek için her maçta kendi adıma ve bütün takım arkadaşlarım adına söylüyorum yüzde yüzümüzü vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Adis Jahovic: "İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum"
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