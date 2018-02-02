Adis Jahovic: "İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden Konyaspor, 2-1 geriye düştüğü maçta beraberlik golünü yeni transferi Adis Jahovic ile müsabakanın son dakikalarında elde etti.

Konyaspor'un internet sitesine açıklamalarda bulunan Jahovic, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ve bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray gibi bir takıma karşı oynadık ve ilk maçımda gol attığım için çok mutluyum. Umarım sadece bu maçla kalmaz ve bu performansıma devam ederim. Taraftarlarımız muhteşemdi, tekrar teşekkür ediyorum bizi desteklemeye geldikleri için onlar bizim sahadaki 12. oyuncumuz. Onlar bizi böyle desteklemeye devam ettikçe biz de onları mutlu etmek için her maçta kendi adıma ve bütün takım arkadaşlarım adına söylüyorum yüzde yüzümüzü vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.