Biz kötü değil iyi yoldayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Doğru yoldayız" dedi. Fenerbahçe maçında taraftarların verdiği desteğe teşekkür eden Çalımbay, kötü futbol oynadıklarına dair eleştirilere katılmadığını söyleyip, "Trabzon'da küçük şeylerin büyütülmesine alıştık. Benim takımım ne ezildi ne hayal kırıklığı yarattı. Oynadığımız maçların hiçbiri kolay değildi. Konya can derdinde, F.Bahçe'nin hali ortada. Kötü değil, iyi yoldayız" ifadesini kullandı.

LİG ÇOK KARIŞACAK

Göreve gelirken işinin zor olacağını bildiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Devreye de iyi girdik. Hem çalışarak hem takviye yaparak daha iyi olacağımıza inanıyordum. Ama devre arası transfer kolay değil. Şimdi Burak da 2-3 hafta yok. Yine de camia bütünleşirse iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Birkaç hafta sonra lig daha da karışacak. İnanılmaz transferler oldu. Son yılların en zor ligi olacak" diye konuştu.

SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ

Çalımbay, karamsarlık ortamının dağılması gerektiğini de ifade ederek, "Tek düşüncemiz Trabzonspor'u iyi yerlere getirmek. Yavaş yavaş sorunları çözmeye çalıştık. İyi yol aldık. Bu yol dümdüz olmayacak. Engeller de çıkacak. Ekibimle bunları aşacağımıza inanıyorum" dedi.

SOSA GERÇEĞİ

Fenerbahçe maçında Sosa'yı taraftarların tezahüratlarından dolayı oyuna aldığı iddialarına değinen Çalımbay, "Hayatımda taraftar ya da başkasının söylemleriyle birini oyuna sokmak aklımdan geçmedi. Bu benim karakterime, kişiliğime uymaz. Neye ihtiyacımız varsa onu yaparız. Seyirci bağırdı, gazete yazdı diye oyuncu almam mümkün değil. İsmi de önemli değil. Kim olursa olsun ihtiyacımız varsa oynatırım. Burada yaşıyoruz, görüyoruz. Hiç kimseyle de, oyuncuyla da problemim olmaz. Olursa zaten huzur olmaz" diye konuştu.

'NOVAK SAKAT GELMEDİ'

Çalımbay, yeni transfer Filip Novak'ın sakatlığı için, "Novak buraya sakat gelmedi. Sadece elimizde sol bek olmadığı için, Ahmet'i de görmediğimiz için Konya'da ona şans verdik. O maçta ayağında gerilme oldu. Kopma tehlikesi vardı ve bu yüzden F.Bahçe maçında düşünmedik. İnşallah Göztepe'ye yetişir" dedi.

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