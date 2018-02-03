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Adımız yeter!

, kaybedilen 2 puan için ‘Üzüntü verici’ dedi, şampiyonluk içinse net konuştu:"Bizim şampiyonlukla ilgili bir konuşmamız yok. Biz sadece maç olarak bakıyoruz. Çünkü 'ın adı zaten her zaman şampiyonlukta geçer" Yediğimiz basit golleri düşünürsek bizim için üzüntü verici oldu

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018
Adımız yeter!
Teknik Direktörü , maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, kaybedilen 2 puanın üzüntü verici olduğunu söyledi. İlk olarak yapılan hatalara dikkat çeken Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık, golü de bulduk. Beklemediğimiz hatalardan iki gol yedik. İki oyuncunun topu ıskalaması, arkasından yediğimiz gol. Devreye 1-0 girseydik çok daha farklı olabilirdi. Girdiğimiz pozisyonları ve yediğimiz basit golleri düşünürsek bu bizim için üzüntü verici oldu" diye konuştu. Tecrübeli hoca, şampiyonluk yarışında aradaki farkın açılması ve Beşiktaş'ın iddiası ile ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi: "Şampiyonluk için konuşmamız yok. Biz sadece maç olarak bakıyoruz. Beşiktaş'ın adı zaten şampiyonlukta geçer." Öte yandan Güneş'in, ilk yarı sonunda yenilen basit goller nedeniyle oyuncularını soyunma odasında sert bir dille uyardığı öğrenildi.
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