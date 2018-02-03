Ahmet Çakar: Eski Beşiktaş...

Beşiktaş ipten döndü... Kaybetselerdi hem puan hem de camiadaki huzur açısından birçok çivi yerinden oynayacaktı... Dün gece iki puan kaybettiler belki ama şimdi birçok Beşiktaşlı "Bursa çok iyi oynadı, bir puan da iyidir" diyecektir.