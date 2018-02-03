Ahmet Çakar: Eski Beşiktaş...

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı. SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Bursaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...
Giriş Tarihi: 3.2.2018 11:39Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 11:43
Beşiktaş ipten döndü... Kaybetselerdi hem puan hem de camiadaki huzur açısından birçok çivi yerinden oynayacaktı... Dün gece iki puan kaybettiler belki ama şimdi birçok Beşiktaşlı "Bursa çok iyi oynadı, bir puan da iyidir" diyecektir.