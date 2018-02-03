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Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında ’ı konuk etti. Müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı. SABAH Gazetesi Yazarı , Bursaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

Giriş Tarihi: 3.2.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 11:43
Ahmet Çakar: Eski Beşiktaş...

ipten döndü... Kaybetselerdi hem puan hem de camiadaki huzur açısından birçok çivi yerinden oynayacaktı... Dün gece iki puan kaybettiler belki ama şimdi birçok Beşiktaşlı "Bursa çok iyi oynadı, bir puan da iyidir" diyecektir.

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Ahmet Çakar: Eski Beşiktaş...
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