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Eski futbolcu öldürüldü

’ın İskenderun ilçesinde eski amatör futbolcu (27), otomobilinde motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 3.2.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 15:19
Eski futbolcu Enes Burak Barış öldürüldü

Olay, Atatürk Bulvarı'ndaki İskenderun Diş Hastanesi kavşağında gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeden ayrılan , otomobiline binerek Atatürk Bulvarı'na doğru yola çıktı. Barış, aracıyla kavşaktan dönerken arkasından takip eden motosikletteki kar maskeli 2 kişi tabancayla ateş açtı. Barış, kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirirken, araç da kavşaktaki kaldırıma çarpıp durdu.

Eski adı İskenderun Demir Çelikspor olan amatör Körfez İskenderunspor'da forma giydiği bildirilen eski futbolcu Enes Burak Barış'ın katil zanlılarının yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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Eski futbolcu Enes Burak Barış öldürüldü
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