Karabükspor - Alanyaspor (Canlı)

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Karabükspor - Alanyaspor maçını Arda Kardeşler yönetiyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Karabükspor atağında Ergin Keleş'in ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Remy son anda çelerek mutlak golü önledi.



15. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Akbaba, ceza sahasına gönderdi. Isaac Sackey penaltı noktasının hemen yanından vurdu ancak top auta gitti.



35. dakikada Osman Çelik'in ortasında topla buluşan Kravchenko'nun ceza sahası içinden çektiği şutta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.



41. dakikada Alexe'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Remy yine gole izin vermedi.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, İbrahim Bozbey xx, Mehmet Salih Mazlum xx,



KARABÜKSPOR: Çağlar xx, Osman Çelik xx, Kravchenko xxx, Ferhat xx, Hakan Aslantaş xx, Ibanez xx, İshak xxx, Murat Akın xx, Bliznichenko xx, Ergin Keleş xx, Alexe xxx

Yedekler: Rybka, Tayyib, Alican, Ahmet Karadayı, Hamidou, Stahl, Alican, Lenadrino, Yusuf, Kage,

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz



AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy xxx, Gassama xx, Barış xx, Tzavellas xxx, N'sakala xx, Welinton xx, Sackey xx, Lucas xx, Efecan xx, Emre Akbaba xxx, Fernandes xx,

Yedekler: Ufuk, Cenk Ahmet, Berkan, Birol, Augusto, Emre Nefiz, Taha, Douglas

Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Sarı Kartlar: Kravchenko, Alexe (Karabükspor), Lucas (Alanyaspor)