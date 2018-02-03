Mustafa Cengiz: "En az 2 dünya yıldızı..."

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Bursa'da Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın gidişatını değerlendiren Başkan Mustafa Cengiz, şu an bir ivme yakaladıklarını belirtti. Değişimin her zaman iyi olduğuna işaret eden Başkan Cengiz, "Takımımızda istediğimiz amatör ruh. Sen profesyonelsin, ücretini alıyorsun, düzgün alamıyor olabilirsin şu anda o da var ama biz, terinin son damlasına kadar sahada mücadele eden sporcular istiyoruz. Biz onlara profesyonelliğin gerekliliklerini yani maddi koşulları sağlamakla yükümlüyüz. Birçok sorun var maddi anlamda fakat taraftara şunu söyleyebilirim; biz oyuncularımızın gözlerinde o parıltıyı gördük. Fatih hocamızın gelişi bir ruh vermiş. Takımımız iyi bir ivme yakaladı, bizim amacımız bu ivmenin sürmesi. Tabii ki inişler çıkışlar olabilir fakat önemli olan hedefe ulaşmak, maratonu 1'inci tamamlamak. Fatih hocamızın da bunu tamamlayacağına inanıyorum" dedi.