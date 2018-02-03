Taraftarın rüzgarıyla uçacağız

Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı, "Bu hakemlerle iki kulvarda da şampiyonluk zor görünüyor" çıkışıyla gündeme oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçı öncesinde futbolcularıyla yaptığı toplantıya da aynı sözlerle damga vurdu. Kocaman, "Bu rüzgârı tersine çevirmek için elimizde fırsat var. Taraftarımızı arkamıza almak için sahada her zamankinden daha fazla mücadele etmeliyiz. Fenerbahçe taraftarıyla bütünleşirse, önünde kimse duramaz. Bunun bilinciyle sahaya çıkın" dedi.

SADECE BÜYÜK MAÇLARI KAZANMAK YETMEZ

Rakip Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de son 6 haftada yakaladığı çıkışın (3 galibiyet-3 beraberlik) altını çizen Kocaman, "Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanları şampiyonluk yolunda en zorlu virajlar olarak gözüküyor. Ancak şunu unutmayın, şampiyonluk sadece büyük maçlarla değil, diğer takımlara karşı alacağımız galibiyetlerle gelir. Gençlerbirliği maçına aynı konsantrasyonla çıkarsak sıkıntı yaşamayız" ifadelerini kullandı.

JANSSEN'İN DERBİ HESABI

Bursaspor maçının ardından iki aydır antrenmanlara bile çıkamayan Vincent Janssen'in durumu iyiye gidiyor. Hollandalı golcünün kemik ödeminde azalma tespit edildi. Janssen'in önümüzdeki hafta çalışmalara başlayabileceği belirtilirken, oyuncunun Beşiktaş derbisinde oynamayı hedeflediği bildirildi.

'BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ'

F.Bahçeli futbolcular G.Birliği maçı öncesi yaptıkları açıklamalarla birlik mesajı verdi. M.Topal: "Biz birlikte daha güçlüyüz. Zor bir periyottan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz." Neustadter: "Taraftarlarımızla birlikte iyi bir maç çıkarmayı planlıyoruz." Josef: "Taraftarımız arkamızda olunca rakiplerin bizi yenmesi zorlaşıyor."

YÖNETİM TAKİPTE

F.Bahçe yönetimi, Gençlerbirliği maçında hakem Mete Kalkavan'ı mercek altına alacak... Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevki sonrası açıklama yapan sarılacivertliler, Gençlerbirliği maçında herhangi bir hakem hatası olursa, TFF ve MHK'yi hedef alarak taarruza geçmeyi planlıyor. Yönetimin, şampiyonluk yarışındaki zorlu Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanları öncesinde en ufak bir hataya tahammülü olmadığı ve bu yaşanırsa basın toplantısı dahil tüm hamleleri yapıp gündem oluşturacağı ifade edildi.

FAVORİ OĞUZ

Sakatların çokluğu nedeniyle F.Bahçe'nin ilk 11'inde yine zorunlu değişiklikler olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Gençlerbirliği maçında stoperde Josef'i kullanacağı, orta alanda Mehmet Topal'ın yanına Giresun maçındaki performansından memnun kaldığı Oğuz Kağan Güçtekin'i monte edeceği öğrenildi. Valbuena ve Soldado hamle oyuncusu olarak kulübede olacak. F.Bahçe'de Skrtel, Neto, Yiğithan, Giuliano, Janssen, Şener ve Hasan Ali sakat. Gençlerbirliği'nde Manu, Serdar Özkan, Nihat sakat, Scekic ve Skuletic kart cezalısı. Beşiktaş ile oynanan kupa maçında sakatlanan Palitsevich'in durumu ise bugün netlik kazanacak.