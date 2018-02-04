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'den muhteşem gol

forması ile maçına 11 başlayan müthiş bir gol kaydetti.

Giriş Tarihi: 4.2.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 15:05
Cengiz Ünder'den muhteşem gol

İtalya Serie A'nın 23. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Maça ilk 11'de başlayan milli cu henüz 43. saniyede attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanına yaklaşan Cengiz, içeriye girmeden sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Roma forması ile ilk resmi golünü atan Cengiz'in sevincine tüm takım ortak oldu. Cengiz Ünder'in bu golü, 2012 yılında Totti'nin Cesena'ya 30 saniyede attığı golden bu yana atılan en hızlı Roma golü olarak tarihe geçti.

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Cengiz Ünder'den muhteşem gol
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