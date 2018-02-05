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Çare Tosic!

Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncunun, yarın Gençlerbirliği ile oynanacak maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
Çare Tosic!
Antalya kampında sakatlanan 'in yokluğu savunmasının kimyasını bozdu. Pepe-Medel ve Pepe- Vida ikililerinin uyum sorunu yaşaması, takımın basit goller yemesine neden oldu. Bu durumu maç sonrası basın toplantılarında dile getiren 'in imdadına ise Tosic'in iyileşmesi yetişti. Tecrübeli hocanın tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Tosic'i yarın Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat çeyrek final rövanş maçında test edeceği öğrenildi. Sırp futbolcunun hazır bir görüntü sergilemesi halinde cumartesi günkü Karabükspor maçında Pepe ile birlikte savunmanın göbeğinde görev yapması bekleniyor.

?OZİ'NİN YERİNE TOLGAY
Şenol Güneş'in, Bursaspor maçında 'a şans verirken, 'ı düşünmemesi taraftarın tepkisine neden olmuştu. Güneş'in de performansından memnun olmadığı Oğuzhan'ı kulübeye çekmeyi, Tolgay Arslan'ı 11'e dahil etmeyi planladığı ifade edildi.

FİKRET ORMAN'DAN ÜMRANİYE ÇIKARMASI
Beşiktaş'ın şampiyon olduğu son iki sezondaki performansından uzak kalması yönetim kurulunu harekete geçirdi. Başkan 'ın, yöneticilerle birlikte bugün ve yarın BJK 'ne giderek futbolculara hem moral vereceği hem de uyarılarda bulunacağı öğrenildi. Orman'ın, Şenol Güneş'le bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı da belirtildi.
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Çare Tosic!
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