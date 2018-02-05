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Lidere acı çelme

, iyi oynadığı maçta ’e geçit vermedi. Belözoğlu'nun süper asistinde ile öne geçen İstanbul ekibi, 90+2'de Skubic'in golüne engel olamadı

Giriş Tarihi: 5.2.2018
Lidere acı çelme
Perşembe gecesi Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında G.Saray'a kök söktüren dün Süper Lig lideri 'e ağır bir darbe vurdu: 1-1. Çekişmeli geçen ilk yarının 36. dakikasında Emre'nin kendi sahasından verdiği harika pasta pozisyona girdi. İlk vuruşu Serkan'ın ayaklarından seken Togolu oyuncu topu boş kaleye yuvarladıktan sonra gol sevincini yaşamadı ve tribünlere asker selamı verdi. Bu hareket Konyaspor tribünlerinden alkış aldı. İkinci yarıda rakibini bunaltan ev sahibi, aradığı golü uzatmalarda buldu. 90+2'de Fofana'nın pasında Skubic kafayla Konya'da tribünleri coşturdu: 1-1. 90+5'te kazanılan serbest vuruşta, Orkan'ın vuruşu üst direkten dönünce, Konyaspor 3 puanı kaçırdı.



F.BAHÇE MAÇINDA YOK!
Uzatmada Konyaspor'un kazandığı serbest atışa itiraz eden Emre Belözoğlu sarı kart gördü. Belözoğlu, bu karara eliyle tepki gösterip küfürle karşılık verince ikinci sarıdan atıldı. Emre gelecek hafta Fenerbahçe maçında oynayamayacak.


Emre'nin bu hareketi sosyal medyada olay oldu.



Orkan'ın son dakikada vuruşu direkte patlarken genç oyuncu maç sonu büyük üzüntü yaşadı. ikinci yarı oyuna girdi. Adebayor ise attığı gol sonrası asker selamı yapınca, büyük alkış aldı.

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Lidere acı çelme
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