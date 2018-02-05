Lidere acı çelme

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erşembe gecesi Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında G.Saray'a kök söktüren Konyaspor
dün Süper Lig lideri Başakşehir
'e ağır bir darbe vurdu: 1-1
. Çekişmeli geçen ilk yarının 36. dakikasında Emre'nin kendi sahasından verdiği harika pasta Adebayor
pozisyona girdi. İlk vuruşu Serkan'ın ayaklarından seken Togolu oyuncu topu boş kaleye yuvarladıktan sonra gol sevincini yaşamadı ve tribünlere asker selamı verdi.
Bu hareket Konyaspor tribünlerinden alkış aldı. İkinci yarıda rakibini bunaltan ev sahibi, aradığı golü uzatmalarda buldu. 90+2'de Fofana'nın pasında Skubic kafayla Konya'da tribünleri coşturdu: 1-1.
90+5'te kazanılan serbest vuruşta, Orkan'ın vuruşu üst direkten dönünce, Konyaspor 3 puanı kaçırdı. F.BAHÇE MAÇINDA YOK!
Uzatmada Konyaspor'un kazandığı serbest atışa itiraz eden Emre Belözoğlu sarı kart gördü. Belözoğlu, bu karara eliyle tepki gösterip küfürle karşılık verince ikinci sarıdan atıldı. Emre gelecek hafta Fenerbahçe maçında oynayamayacak.
Emre'nin bu hareketi sosyal medyada olay oldu.
Orkan'ın son dakikada vuruşu direkte patlarken genç oyuncu maç sonu büyük üzüntü yaşadı. Arda Turan
ikinci yarı oyuna girdi. Adebayor ise attığı gol sonrası asker selamı yapınca, büyük alkış aldı.