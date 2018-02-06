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ve 'lık oldu

Başkanı ve Teknik Direktör , 'na () sevk edildi.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 15:50
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'lık oldu

Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, sarı lacivertli kulübün başkanı ve futbol takımının teknik direktörü 'ın 'ya sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"3 Şubat Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Gençlerbirliği maçımızın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın maç bitiminde hakem Mete Kalkavan'a yönelik "Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin" dediği iddiasıyla tedbirli olarak, 4 Şubat 2018 Pazar günü resmi sitemizden yaptığımız "Sorun Türk Futbolu'nun Dizayn Edilmesi Sorunudur" başlıklı yazımız nedeniyle, Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın tedbirsiz olarak 'na sevk edildiği, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tarafımıza gönderilen yazı ile öğrenilmiştir.

Konuyu futbol kamuoyunun takdirine sunarız."

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Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'lık oldu
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