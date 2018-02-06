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, 'ın sözleşmesini uzattı

Almanya İkinci Lig ekibi , milli futbolcu 'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 15:38
Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı

Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, defans oyuncusu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, 'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2019 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Ligde kalan maçlarda takımın başarısı için yardımcı olmak istediğini belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Fortuna Düsseldorf'ta kendimi hep çok rahat hissettim. Bu yüzden sözleşmemin yenilenmesinden dolayı memnunum." ifadelerini kullandı.

Takımıyla 44 maça çıkıp bir gol kaydeden milli futbolcu Kaan Ayhan, 2016 yılında Schalke 04'ten Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu. Fatih Terim döneminde A Milli Takım formasını giyen Kaan, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyordu.

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Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı
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