3 soru 3 cevap: HINCAL ULUÇ
UĞUR KARAKULLUKÇU: Bu hafta zirvedeki tüm takımlar puan kaybetti ama son oynayıp liderlik şansını tepen Galatasaray
'dı. Sivasspor'un 2-1'lik galibiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Fatih Terim
de Samet Aybaba
da korkmuşlar. Bu iki hoca için de korkak lafını kullanacağım aklıma gelmezdi.
Fatih'in sahaya çıkardığı takıma bak, oyun kurucusu olmayan, iki tane ön liberolu… İnanılır gibi değil, Tolga'yla Donk, dört tane de bek. Türkiye'nin en iyi forvet arkası oyuncularından biri Feghouli mecburen orta sahada oynuyor. Yasin'le Rodrigues arkasındaki beklerle ikili akınlar yaparak rakibi çökertirlerdi. Kaç tane ikili oyun oynadı Mariano ile Rodrigues?
Bir-iki tane… Peki Yasin ile Nagatomo?
Hiç yok. Bu korku takımıdır. "Efendim, ikinci yarı Belhanda oyuna girince oyuna hakim olmaya başladı, hatta son 10 dakika beraberlik fırsatı kaçırdı" deniyor.
Doğru. Peki o maç niye döndü çünkü Samet Aybaba adlı korkak takımda üç tane değişiklik yaptı, Galatasaray savunmasını allak bullak eden üç adamı oyundan aldı. "Fatih hocam şuradan üç adam al da Galatasaray'ın başının belası eksilsin" desen Fatih hoca bu üçünü birden almaya utanırdı, "Ayıp ya, birini alsam yeter" derdi. Yetmedi, takımı çektikçe çekti. Sivas kendi 18'i içinde oynarsa Galatasaray nerede oynayacak?
Galatasaray mecburen hücum etti, şut attı. Sivas diye bir takım bırakmadı.
Robinho'yu sokmaya cesaret edemedi.
Robinho sahaya girse tribünler de coşardı, maç da 5'e giderdi, ben sana söyleyeyim. Biri sahaya çıkarken korkak, birisi 2-0'dan sonra korkak, ben de bir Pazar akşamı yapacak daha güzel şeyler varken televizyon başında iki saat vakit geçirip kendini ziyan eden bir koca ahmak… İki korkak, bir ahmak! TAKIMLAR ARASINDA FARK YOK
KARAKULLUKÇU: Geçtiğimiz haftalarda "Başakşehir takılır, şampiyonluğu yedirmezler" demiştiniz. Ligdeki mevcut tablo ilginç bir hal aldı, ligin genelinde durum ne?
Sadece 'Başakşehir takılır' demedim.
Türkiye Ligi'nde "Bana şu maçın sonucu garanti diyebileceğin bir tane gösterebilir misin?" dedim, benim lafım bu. Sonuncu birinciyi yenebilir, her zaman. Birinci Başakşehir de olsa, Galatasaray da olsa, Beşiktaş da olsa bu böyle. Takımlar arasında büyük fark yok. Başakşehir'e şampiyonluğu yedirmezler, o ayrı.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olsa yedirirler ama Başakşehir'in arkasında hiç kimse yok. İşte bu hafta hakemleri gördünüz. Başakşehir'in hakemi tarafsız ama Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi tarafsız değil. Fırat Aydınus
Galatasaray formasıyla yönetti, eleştirmenler de iyi dedi. Büyük takımı tutan hakem genelde 'iyidir' medya tarafında çünkü tiraj onlarda… KOCAMAN'IN LAFLARININ KIYMETİ YOK
UĞUR KARAKULLUKÇU: Fenerbahçe'nin de bir tepkisi ve açıklaması oldu "Lig dizayn ediliyor" diye… Fenerbahçe'nin isyanı ayıp, yüz karası ve suç. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun çok ağır ceza vermesi lazım çünkü Fenerbahçe Stadı'ndaki hakemlerin hayatı tehlikeye giriyor.
Bu cümle önemli… Niye? O statta yaşanan bir Galatasaray maçı arkası var. Eğer o maçta güvenlik güçleri sahaya inen taraftarların tünele girmesini önleyemeseydi binlerce insanla o tribünden kaç tane ölü çıkacaktı, Galatasaray futbol takımı dahil. Hala tüylerim ürpererek hatırlıyorum. O stat sabıkalı. O seyirciyi tahrik ediyorlar, hem kulüp hem de Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'ın laflarının on paralık kıymeti harbiyesi yok. Anadolu takımlarını çalıştırırken aynı şikayeti büyük takımlar aleyhine kendisi yapıyordu. "Bir Anadolu takımının İstanbul takımını yenmesi için hakemi de yenmesi lazım" diyen Kocaman. Dün bizim gazetede liste var, Aykut Kocaman'ın aleyhine olan hatalar, peki lehine olanlar nerede? Spor servisine soruyorum bunu. Ben sayayım mı Fenerbahçe stadında çalınmayan düdükleri? Böyle şey yok. "Efendim Aykut söyledi, biz koyduk" denmez, gazetecilik böyle değil. Bütün medya Fenerbahçeli, benim medyam da Fenerbahçeli, fark etmiyor.