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, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

, Göztepe maçının ardından ’in 21’inci haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 13:30 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 14:06
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

'nde teknik direktör yönetiminde saat 11.00'de basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen oyuncular rejerenasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve bireysel beceri antrenmanları gerçekleştirdi. Son bölümde ise şut çalışması yapıldı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden , Esteban, Mustafa Akbaş, Uğur, N'Doye ve Rodallega katılmadı. Antrenmanda yaşadığı sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Castillo ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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