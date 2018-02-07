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Ateşle oynuyor

, sağlık ekibi ve teknik heyetin uyarılarını kulak arkası etti. maçında omzu çıkan Brezilyalı , "Dinlenmelisin, aksi halde sakatlığının nüksetme ihtimali yüksek" tavsiyelerini dinlemedi. İdmanlara başlayarak büyük bir risk aldı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Ateşle oynuyor
F.Bahçe Teknik Direktörü 'ın Alanya ve Beşiktaş maçlarına hazır hale getirmeye çalışacaklarını açıkladığı , önceki gün takımla birlikte idmana çıkıp, herkesi şaşırttı. Sağlık ekibinden Brezilyalı oyuncuya, "Henüz sakatlığını atlatma evresindesin. Biraz daha beklemen lazım" uyarısı geldi. Teknik heyet ise "Yere düşmemen lazım. İkili mücadelelerde ve hava toplarında aynı sakatlığın tekrarlanma olasılığı çok fazla, biraz daha sabırlı olmalısın" bilgilendirmesinde bulundu.

OYNARSA ÖZEL KORUMALIK KULLANACAK
Ancak Giuliano, yapılan uyarıları dinlemedi ve "İyi durumdayım. Sakatlığımın tekrarlanmaması için daha dikkatli davranırım" cevabını vererek, idmana katıldı. Brezilyalı nın sakatlığın tedirginliğiyle ikili mücadelelerden kaçındığı ve topsuz oyunda zayıf kaldığı dikkatlerden kaçmadı. Teknik heyet, oyuncunun iştahını kaçırmamak için antrenmanlara almaya devam edecek. Başakşehir maçıyla ilgili son karar ise cumartesi günü verilecek. Ancak Aykut Kocaman'ın tam anlamıyla iyileşmeden Giuliano'yu oynatmayı düşünmediği, sahaya çıkarsa omzuna özel korumalık takılacağı belirtildi.
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