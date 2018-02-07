Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş yarı finalde!

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 BEŞİKTAŞ

25' Mustafa Pektemek

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. Dakikada etkili gelen Gençlerbirliği atağında Milinkovic kaleyi yokladı. Ancak top kaleci Tolga'da kaldı.

15. Dakikada Gençlerbirliği net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Milinkovic vuruşunda kaleyi bulamadı.

20. Dakikada Caner kullandığı serbest vuruşta Vagner Love kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.

22. Dakika Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Jeremain Lens müsait pozisyonda topu dışarı attı.

27. Dakikada Mustafa Pektemek, pasında Lens'i kaleci ile karşı karşıya getirdi. Ancak Hollandalı oyuncudan iyi bir vuruş gelmedi.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN KARELER



GOL | 25. Dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mustafa Pektemek düzgün bir vuruşla topu ağlara yolluyor.

42. Dakikada Milinkovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

D.A. İlk Devre Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Caner Erkin'in kullandığı faul atışında Gençlerbirliği ceza alanında iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

55. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Lens'in Gençlerbirliği ceza alanı yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

60. dakikada Babel, Gençlerbirliği ceza alanına kadar taşıdığı topu, uygun durumdaki Vagner Love'a çıkarırken kaleci Taha Cengiz Demirtaş'a çarpan meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmak isteyen Alper Uludağ'ın vuruşunda direğe çarpan top oyun alanına döndü.

64. dakikada Pogba, kendi yarı alanından taşıdığı topu Aydın Karabulut'a verdi. Bu futbolcunun verdiği pasta Beşiktaş ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Jailton'un vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

66. dakikada Caner Erkin'in Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada uygun durumdaki Love'ın kafa vuruşunda kaleci Taha Cengiz Demirtaş topu iki hamlede kontrol etti.

Beşiktaş 1-0 kazanarak yarı finale yükselen isim oluyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2. maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. 3-1'in rövanşında siyah-beyazlı ekip Mustafa Pektemek'in golüyle Gençlerbirliğini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş Yarı finale yükselen takım oldu.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankayla, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Claro, Pogba, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Issah (Dk. 33 Jailton), Khalili, Aydın Karabulut, Milinkovic, Skuletic (Dk. 62 Rahmetullah Berişbek)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Vida, Pepe, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 87 Quaresma), Babel, Mustafa Pektemek (Dk. 82 Talisca), Vagner Love (Dk. 76 Adriano)

Gol: Dk. 25 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 71 Necip Uysal (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 63 Tolgay Arslan (Beşiktaş)