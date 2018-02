Dizayn yok kalite sorunu var

Fenerbahçe, TFF'ye adeta savaş ilan etti. TFF, takım kollayarak ligi dizayn ediyor mu sizce? Yaşanan bu gerilim büyük tehlike değil mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: İki sezondur hakemlerin Beşiktaş lehine hatalar yaptıkları ortada. Fenerbahçe ve Galatasaray kötü gittiği için kimsenin sesi- soluğu çıkmıyordu. Hakemlerden şikayetçi olsalar, başta biz "Takım ne oynuyor ki" diye başlıyorduk lafa. Bu sezon öyle değil. Aykut Kocaman'ın şikayetinin kendileri ile alakası yok. "Bana gösterilen kartlar doğru. Yanlış olan; aynı pozisyonlarda rakiplere gösterilmemesi" dedi. Ciddi bir standart farkı var ve federasyon yönetimine baktığınızda hakemlerin yorumlarının Fenerbahçe'ye karşı daha keskin olması şaşırtıcı değil. En iyi hakemimiz Cüneyt Çakır'ın geçen sezon Antalya'da Fenerbahçe'ye vermediği penaltılara bakın, bir de bu hafta verdiğine. Aradaki fark çok daha iyi anlaşılacaktır.

HAKSIZ BİR SUÇLAMA VAR…



AHMET ÇAKAR: F.Bahçe'nin TFF ve hakemlere bu tür gayri ahlaki suçlamalarda bulunmasını kesinlikle haksız buluyorum. Hakemler hata yapıyor, bunu kabul ediyorum. Örneğin F.Bahçe geçen hafta Trabzon'da hakem hataları yaşadı. Trabzonlu oyunculardan en az biri ilk yarıda kırmızı kart görmeliydi. İkinci yarıda da Fernandao tabii ki. Ama aynı F.Bahçe aynı Ali Palabıyık'ın hatalarıyla da sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı yendi. Gelelim, G.Birliği maçına… Pek tabii ki Mete Kalkavan, 20'li dakikalarda G.Birliği'nin oyuncusunu ikinci sarı karttan oyundan atmalıydı. Bu tartışmasız bir karttı. G.Birliği 10 kişi kalsa F.Bahçe o maçı rahat kazanırdı. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. O maçta F.Bahçe neredeyse iki golü de kendi kalesine attı. F.Bahçe, '3 Temmuz süreci devam ediyor' diyor. Eğer bu mantık doğruysa, kendi kalesine gol atan Dirar da kumpasın içinde. Ya da çok kötü vurup neredeyse kendi kalesine gol atmak gibi addedilecek şekilde hata yapan Mehmet Topal da 3 Temmuz sürecinin bir tetikçisi mi? Tabii ki değiller. F.Bahçe önce çuvaldızı kendine batırsın, sonra başkalarına baksın.

F.BAHÇE HAKLI…



LEVENT TÜZEMEN: Son iki senedir başta Trabzonspor olmak üzere Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı ciddi hakem hataları oldu. Oysa Beşiktaş ve Başakşehir bu hatalardan fazla yara almadı. F.Bahçe isyanında çok haklı. Hakemler gördükleri pozisyonlarda doğru kararlar veremediler. Kırmızıyı sarıyla geçiştirdiler, penaltı pozisyonlarına da seyirci kaldılar. TFF ya da MHK hakemleri çağırıp 'şu takımı kollayın, şu takımı dağıtın' gibi bir söylemde asla bulunmaz. Bu hatalar tamamen hakemlerin yeterince çalışmamasından kaynaklı. Ayrıca birçok hakem futbol bilmediği gibi maçı yönetebilecek kaliteye sahip değil. Eğer bir ülkede sürekli hakemler tartışılıyorsa TFF'nin MHK'yı gözden geçirmesi ya da geleceğe yönelik yeni bir hakem grubunu hazırlaması gerekir. Bunun için de en doğru yer spor akademileridir. Hakem olacak bir kişiyi sadece kurallarla eğitemezsiniz. Onlarda ciddi bir karakter gücü de aramalısınız.



MURAT ÖZBOSTAN: Ortada dizayn yok, hakem hataları var. Kaliteli hakem sorunu var. Ama hakemlere yönelik bir algı yaratmak da iyi sonuçlar doğurmaz. Evet, hatalar yapıyorlar. Siz bunu sürekli tartışırsanız ne olacak böyle? En çok hakem hatası Trabzon'a yapıldı mesela... Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'ye de yapıldı. Çok sayıda Anadolu takımının da canı yandı. Elinizdeki malı da bu kadar kötülemeyin artık. Daha hakemler açıklanıyor, hemen sosyal medyada kıyım başlıyor. Yazıktır, günahtır. Fenerbahçe'deki seçim ortamı gerginlik yaratıyor. Hedefin MHK'ya, TFF'ye yönelmesi Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmaz. Sakin ve soğukkanlı olmak lazım.

FAVORİ BAŞAKŞEHİR AMA…



Ligde şu tabloya baktığımızda bu yarışın favorisi var mı?



AHMET ÇAKAR: Şampiyonluk yarışında hâlâ favorinin az farkla da olsa Başakşehir olduğunu düşünüyorum. Konya'da çok dramatik puan kaybettiler. Onlar için bu haftaki maç çok önemli. Kazanırlarsa çok rahatlalar. Ama kaybederlerse diğer 3 rakibini hem yarışın içine sokarlar hem de çok mutlu ederler.



MURAT ÖZBOSTAN: Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş biraz düzelirse ligin en iddialı takımı. Ama Başakşehir de benim favorilerim arasında.

LEVENT TÜZEMEN: Fatih Terim geldikten sonra benim için şampiyonluğun en büyük favorisi G.Saray. Çünkü Terim'in tecrübesinin zirve yarışında rakiplerine karşı bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Eğer G.Saray, Sivas'ı yenseydi yarışta rakiplerine karşı çok ciddi bir psikolojik üstünlük kuracaktı. F.Bahçe, Başakşehir'i yenerse G.Saray ile birlikte bu yarışı kol kola götürür.

F.BAHÇE ZİRVEDE KALIR…



GÜRCAN BİLGİÇ: Bir numaralı favori Medipol Başakşehir. Yedeklerini de oyuna katarak, gücünü istikrarlı tutmayı da başardı. Arda'nın da gelmesiyle kalite sorunu da kalmadı. Aynı oyuna yaklaşan Fenerbahçe de zirvede kalmayı sürdürür. Beşiktaş ve Galatasaray'ın ciddi gel-gitleri var. Dokuzuncu haftadan itibaren başka bir lig izleriz.

F.BAHÇE KAYBEDERSE FAY HATLARI KIRILIR...

Aykut Kocaman'ın dediği gibi; Fenerbahçe, Başakşehir ile kendisi adına final maçına mı çıkacak?

GÜRCAN BİLGİÇ: Rakibinizle oynadığınız her maç finaldir. Üstelik sizin önünüzdeyse. Fenerbahçe Başakşehir'i yenmek zorunda değil ama yenme planları ile sahada kalmalı. Aradaki puan farkının açılmaması, ligin boyu kısalırken psikolojik olarak da geriye düşmemeleri gerekiyor. Bu maç Başakşehir için de bir final. Aynı endişelerle oynayacaklardır. Tek avantajları beraberliğin kendilerine yetmesi.

AHMET ÇAKAR: Aykut Kocaman doğru söylemiş, Başakşehir-F.Bahçe maçı belki Başakşehir için değil ama F.Bahçe için hayati derecede önemli. Kelimenin tam anlamıyla kırılma maçı. Eğer kaybederlerse şunu kesin olarak söyleyebilirim ki ligdeki şampiyonluk şanslarını bitirirler. Hem puan olarak Başakşehir öne fırlar, F.Bahçe geride kalır hem de ciddi çalkantılar geçiren F.Bahçe camiasında fay hatları daha da titreşir, taraftar daha da sertleşir ve muhalefetin sesi daha da gür çıkmaya başlar. Olası bir mağlubiyette bundan sonraki maçlarda statta fazla taraftar göremeyiz. Zaten çok tartışılan Kocaman, daha da tartışılmaya başlanır ve birçok şey sorgulanmaya devam eder. Amaaa… hem de koskocaman bir AMAAA… F.Bahçe kazanırsa birçok problem ötelenir. F.Bahçe ciddi anlamda lig yarışına tekrar girer, üstelik G.Saray ve Beşiktaş da kazanırsa ciddi anlamda 4 adayın da şanslarının birbirine eşit olduğu final haftalarına gireriz.

LEVENT TÜZEMEN: Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı oyun karakterleri olarak birbirlerine çok benziyorlar. İkisi de kompakt futbol anlayışı içinde alan savunmasını mükemmel uyguluyor. F.Bahçe derbi maçlarda zihinsel olarak daha güçlü motive oluyor. Emre'nin yokluğu Başakşehir'in oyun hafızasını olumsuz etkileyecektir.

MURAT ÖZBOSTAN: Aykut Kocaman her karşılaşma sonrası farklı bir yorum yapıyor. Başakşehir ve Beşiktaş maçları önemli. Benim bildiğim bu. Hoca takıma yoğunlaşsa çok daha başarılı olur.

ŞAMPİYONLUK YOLU SON DAKİKALARDA GİZLİ

Büyük takımların puanlar kaybettiği bir hafta oldu. Bu durum için yorumunuz nedir? Ligde böyle kayıplar devam eder mi?

ÖZBOSTAN: Benim adıma sürpriz olmadı. Git gide tansiyonun yükseldiği bir lig oluyor. Büyüklerin daha sert puan kayıpları yaşayacağı maçlar da olacak. Kulüpler, yöneticiler, teknik adamlar ortamı geren açıklamalar yapıyor. Çok tehlikeli bir durum var ortada.

TÜZEMEN: İster büyük takım, ister küçük takım ol sahada yeterince koşup mücadele etmezsen kazanamazsın. İkinci yarı için 'fikstür avantajı' söylemi olmayacaktır. Üstteki bir takım, alttaki bir takıma rahatlıkla puan kaybedebilir. Sonuç, hiçbir maçın yüzde 100 favorisi yok. Bu puan kayıplarına hem zirve yarışında hem de ateş hattında lig bitine kadar tanık olacağız.

ÇAKAR: Artık bundan sonra her takım için her şey daha da zor. Bu hafta çok net gördük ki en kaliteli kadroya sahip takım bile mütevazi Anadolu takımları karşısında rahatlıkla puan kaybedebiliyor. Hatta düşmesine kesin gözüyle bakılan Karabük bile az da olsa umutlandı. Dolasıyla bundan sonra Karabük'ün oynayacağı her maç, her takım için çok zor. Büyük takımların tümünün puan kaybetmesi ligde heyecanı diri tutuyor. Kopmalar olmadı. Mesela bu hafta Başakşehir, Konya deplasmanında kazanmış olsaydı ligde kısmi bir kopma olabilir, Başakşehir dışındaki tüm takımlarda moral bozukluğu yaratabilirdi. Artık her maç final gibi ve her maç lig şampiyonluğunu belirlemede büyük rol oynayacak. Özellikle bu takımların kendi aralarında yapacakları maçlar ciddi bir önem taşıyor.

BİLGİÇ: Bence bu hafta sürpriz olan Fenerbahçe'ninkiydi. Kendi sahasında, iyi bir Trabzon performansından sonra maçı galip bitireceğini düşünüyordum açıkçası. Deplasmanlar artık her takım için çile getiriyor. Kazandıklarında bile çok zorlanıyorlar. Beşiktaş uzatmada attı, Başakşehir de yedi. Kritik nokta burası, şampiyon olacaksan, bu dakikalar atacağın anlar olmalı.

MHK DİKKATSİZ DAVRANMIŞ!

MHK, hakem değişikliği yapabilir mi? Mete Kalkavan, Beşiktaş maçına atanmış ancak Caner Erkin ile yaşadığı olay nedeniyle TFF'nin uyarısıyla F.Bahçe maçıyla değiştirilmiş iddiaları var. Siz böyle bir şey duydunuz mu?

ÇAKAR: Böyle bir duyum almadım. Böyle bir şey yapılmışsa bu tamamen MHK'nın dikkatsizliğinden kaynaklanmıştır. Fırat Aydınus'un G.Saray maçına, Mete Kalkavan'ın ise Beşiktaş maçına atanmasında bir sakınca yok. İkisi de üst düzey FIFA hakemi.

ANADOLU YÜKSELİŞİNE ŞANS DENEMEZ

Göztepe, Konya, Sivas, G.Birliği ve Bursa haftanın dikkat çeken takımları oldular. Sürprizler devam eder mi? Büyük takıma karşı bir motivasyon farkı mı oldu sadece?

TÜZEMEN: Konya ve Sivas kadrolarını güçlendirdi. Başlarındaki hocaları Mehmet Özdilek ve Samet Aybaba, Türk futbolunun önemli oyuncularıydı. Ellerindeki kadrodan antrenör takımı yarattılar. G.Birliği, Ümit Özat ile mücadele anlayışını yukarı taşıdı. Bursa'da Le Guen, Beşiktaş'a karşı sahaya sürdüğü kadroyu bozmamalıdır. Sow'un katkısı olacağına inanmıyorum. Ertuğrul'un dönüşü savunmaya güç katar. Göztepe Jahovic'i Trabzon'da aradı. Futbolda 'atan ve tutan önemlidir' sloganını Trabzon'da gözlemledik. Kaleci başarısında Beto ön plana çıktı. Demba Ba golcülüğüne bürünürse Göztepe ilk yarıdaki performansını yakalar.

ÖZBOSTAN: Kayserispor ara sıra inişler yaşasa da çok formda. Sivas, Samet Aybaba ile büyük yol katetti. Konyaspor'un performansı ve seyircisi müthiş. Bu takımların aldıkları sonuçları şans olarak görmüyorum.

BİLGİÇ: Bunu bir kere yapsalar, tesadüf derdik. Bu takımların arasına Kayserispor'u da katmalı ve takım organizasyonları için verdikleri kararı tebrik etmemiz gerekiyor. Eğer Göztepe, golcü oyuncusundan "Sana bu kadar para veremeyiz" diyerek vazgeçebiliyorsa, bu kulübün doğru yönetildiği çok açık. Elbette büyük takımlarla vizyon maçı oynuyorlar. Daha fazla konsantre oynayacaklar. Fakat kazanmak için sadece bu yetmez. Bir de UEFA sınırlamasından sonra, büyük takımların kadro kalitesinde düşüş olduğunu görmemiz lazım.