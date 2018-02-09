Malatya'da kazanan yok!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 sonuçlandı.
MALATYASPOR 1 - 1 KASIMPAŞA
?Mina 4'
Trezeguet 7'
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanatta kazanılan korneri kullanan Aytaç Kara'nın ortasında arka direkte Mina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-0
7. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Popov'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasındaki Mina'dan seken topu önünde bulan Trezeguet, meşin yuvarlağı sağ köşede ağlara gönderdi: 1-1
22. dakikada Azubuike'den topu kapan Mbaye, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ertaç Özbir'in çeldiği topu savunma oyuncusu Sadık, uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç, Pereira, Dening, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Diagne
YEDEKLER: Eray, Onur, Burak, Hakan, Ahmed, Hasan, İlhan, Murillo, Koita, Etoundi
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
STAT: Yeni Malatya
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
SAKATLAR: Issiar Dia (Yeni Malatya) / Olivier Veigneau, Markus Neumayr (Kasımpaşa)
CEZALILAR: Issam Chebake, Adem Büyük (Yeni Malatya)