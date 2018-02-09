Malatya'da kazanan yok!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 sonuçlandı.

MALATYASPOR 1 - 1 KASIMPAŞA

?Mina 4'

Trezeguet 7'

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanatta kazanılan korneri kullanan Aytaç Kara'nın ortasında arka direkte Mina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-0

7. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Popov'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasındaki Mina'dan seken topu önünde bulan Trezeguet, meşin yuvarlağı sağ köşede ağlara gönderdi: 1-1

22. dakikada Azubuike'den topu kapan Mbaye, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ertaç Özbir'in çeldiği topu savunma oyuncusu Sadık, uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç, Pereira, Dening, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Onur, Burak, Hakan, Ahmed, Hasan, İlhan, Murillo, Koita, Etoundi

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

STAT: Yeni Malatya

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAKATLAR: Issiar Dia (Yeni Malatya) / Olivier Veigneau, Markus Neumayr (Kasımpaşa)

CEZALILAR: Issam Chebake, Adem Büyük (Yeni Malatya)