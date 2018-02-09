Ne olursan ol gel

Beşiktaş
Kulübü ile Vodafone ortaklığında gerçekleştirilen ve Türk futboluna genç yeteneklerin yetiştirilmesi amaçlanan dijital izleme projesi "Vodafone Geleceğin KaraKartalı"
tanıtıldı. Kulüp başkanı Fikret Orman
, "Yaklaşık 2 yıldır çalıştığımız projeyi bugünkü haline getirdik. Bütün hedefimiz, ülkemizin çok önemli problemlerinden biri olan altyapıdan çocukların yetiştirilmesini sağlayarak Türk Milli Takımı'na ve Türk kulüplerine oyuncu çıkarmak
" diye konuştu. HER ZAMAN HER MEKANDA FIRSAT EŞİTLİĞİ
Projeye büyük önem verdiklerini kaydeden Orman, "Dünyada bir ilk olan bu organizasyonla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli çocukları altyapıya kazandırmayı hedefledik. Her zaman, her mekanda fırsat eşitliği yaratan, herkesin her yerde katılım sağlayabileceği dijital bir platform oluşturuyoruz.
Beşiktaşlı olsun olmasın herkesi KaraKartal hareketine çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. ?DEEGAN: GURUR DUYUYORUZ
Beşiktaş ile ortalıkta 5. yıla girdiklerini hatırlatan Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, bunun kendileri açısından inanılmaz bir yolculuk olduğunu söyledi. Deegan, Vodafone Geleceğin KaraKartalı projesi üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek, "Bizim için heyecan verici bir proje. On bin çocuğa eğitim veriyoruz. 8-13 yaş arasındaki çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Şimdi spor alanında bir proje gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de 8-13 yaş arasındaki tüm çocuklara erişmek istiyoruz. Beşiktaş'a gelip bu takımın parçası olmanın fırsatını sunduk. Çok önemli bir proje, gurur duyuyoruz" diye konuştu. AKSOY: MİNİMUM 3 ÇOCUK ALTYAPIYA
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise proje hakkında şu bilgileri verdi: "3 aşamalı bir proje oluşturduk. Birinci aşamada video yükleme ve oylama olacak. İkinci aşamada 7 farklı bölgede seçmeler yapılacak. Üçüncü aşamada final etkinliği gerçekleştirilecek. 8-10 ve 11-13 yaş gruplarından oylama ile 7 bölgede 50'şer futbolcu seçilecek. Ardından Beşiktaş'ın izleme ve altyapı yetkilileri bunların arasından 5'er futbolcuyu belirleyecek. Toplam 35 çocuk haziran ayında Nevzat Demir Tesisleri'nde 4 günlük kamp yapacak. Sonunda da Vodafone Park'ta final etkinliği gerçekleşecek. Minimum 3 çocuk Beşiktaş altyapısına kazandırılacak." GÜNEŞ: PARAYI FUTBOL YERİNE KOYMAYALIM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, markaların çocuklara yatırım yapmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Güneş, "Sokaktan zirveye giden çocuklarımızın olmasını diliyorum. Başkanın çocukluğunu hatırlıyorum.
Ben oyuncuydum o zaman. Necip'i de altyapıda oynadığı dönemden biliyorum. Çocuklukta eldivenimiz, topumuz yokken şimdi sponsorların desteğiyle büyüyoruz. Parayı futbol yerine koymayalım, önce futbola destek vermek daha keyifli olur. Özgürlüğü önemsiyorum.
Çocuklar zaten hayal ediyorlar. Büyüklerin eğitiminde de sıkıntı var. Eğitimcilerin de eğitilmesi gerekiyor
" ifadelerini kullandı. BABEL: BEN ŞANSLIYDIM
Tan ıtım toplantısına katılan Babel, "Ben şanslıydım. Hollanda genç yeteneklere önem veriyor" dedi. Babel Instagram hesabında ise, "Sen sabırla soru beklerken, kimse soru sormaz" serzenişinde bulundu. EMRE CAN: CENK HARİKA İŞLER YAPACAK
Premier Lig ekibi Liverpool'un Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can, Everton'da henüz bekleneni veremeyen Cenk Tosun'un harika işler başaracağına inandığını söyledi. 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de kendini çok iyi gösterdiğini belirten Emre, İngiltere'de de bunu sürdürebileceğini ifade etti. Emre Can, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçı içinse, "Beşiktaş için zorlu bir mücadele olacak. Ama endişelenmeye gerek yok. Çünkü Beşiktaş çok güçlü bir takım" dedi. 'TAMİRCİ ÇIRAĞI' ATİBA!
Beşiktaş'ın orta sahadaki emektarı Atiba, 35 yaşına girdi. Tesislerde Kanadalı yıldıza doğum günü partisi düzenlendi. Beşiktaş Kulübü de Atiba klibi yayınladı. Klipte, 14 yıl önce aynı gün vefat eden Cem Karaca'nın "Tamirci Çırağı' adlı" şarkısına yer verildi. BEŞİKTAŞ'TAN NEGREDO ÇIKIŞI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Negredo transferinde Beşiktaş'ın 4 milyon Euro'nun üzerinde zarara uğratıldığı iddialarının kurgudan ibaret olduğu belirtildi. Açıklamada, "Elinde bir belge veya bilgi olan kim varsa bunları derhal kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz. Söz konusu haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" denildi. KADER SERİSİ
Beşiktaş, 16 Şubat-18 Mart tarihleri arasında üç kulvardaki geleceğini belirleyecek 8 zorlu maça çıkacak. İşte o karşılaşmalar:
16 Şubat Cuma: Konya-Beşiktaş
20 Şubat Salı: B.Münih-Beşiktaş
25 Şubat Pazar: Beşiktaş-F.Bahçe (Lig)
28 Şubat Çarşamba: Beşiktaş-F.Bahçe (Kupa)
4 Mart Pazar: Trabzon-Beşiktaş
11 Mart Pazar: Beşiktaş-G.Birliği
14 Mart Çarşamba: Beşiktaş-B. Münih
18 Mart Pazar: Başakşehir-Beşiktaş