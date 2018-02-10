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Zehir&panzehir

F.Bahçe kaleye yaklaşıp skor üretmeyi seviyor ama bu bölgede rakibi durdurmada uzman. Avcı’nın talebeleri duran topta ligin en iyisi ancak Kocaman’ın takımı bu alanda rakiplerine şans vermiyor

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018
Zehir&panzehir

Ev sahibinde Visca ile Adebayor, konuk takımda Josef ve Valbuena başrole aday yıldızlar

Lider , zirve mücadelesinden kopmak istemeyen 'yi evinde ağırlayacak. İki takımın üstün olduğu özellikler diğer tarafın da en iyi olduğu konular olarak dikkat çekiyor. İşte Opta verilerine göre Fenerbahçe ve Başakşehir'in artıları-eksileri:

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HALİL UMUT MELER'İN

F.BAHÇE ÇOK ŞUT ATIYOR AMA…
Ligde şu ana kadar attığı şutların yüzde 11'ini altı pas denilen bölgeden çeken ve bu yüzdesi ile ligin açık ara bir şekilde başını çeken Fenerbahçe'nin işi yarın hiç kolay olmayacak. Sarı-lacivertli takımın rakibi Başakşehir yüzde 4'lük yüzdesiyle altı pas içerisinde ligin rakiplerine en az şut şansı tanıyan ekibi durumunda. Bu tablonun başrolünde ise Epureanu bulunuyor.

Aykut Kocaman, Abdullah Avcı'nın bileğini bükemiyor

BAŞAKŞEHİR'DEN 5 F.BAHÇE'DEN 10 GOLLÜK HATA
Son günlerin en çok konuşulan konularından olan futbolcuların bireysel hatalardan sebebiyet verdikleri gollerde ise Fenerbahçe başı çekiyor. Sarı-lacivertli oyuncular Volkan, M.Topal (2), Josef, Isla, İsmail, Skrtel, Neustadter ve Dirar (1) toplamda 10 gole neden oldu. Başakşehir'de ise sadece Volkan Babacan 3, Attamah 2 gollük hata yaptı.

Fenerbahçe'nin gençleri dikkati çekiyor
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Zehir&panzehir
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