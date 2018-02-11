Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Afrin şehitlerimiz için maçlardan önce saygı duruşu!

Afrin şehitlerimiz için maçlardan önce saygı duruşu!

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; bugün ve yarın oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 14:12
Afrin şehitlerimiz için maçlardan önce saygı duruşu!

, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz anısına; 11 ve 12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 11 ve 12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.

Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin şehitlerimiz için maçlardan önce saygı duruşu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN