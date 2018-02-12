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’yu katladı

Brezilyalı golcü, sahada olduğu 70 dakika içinde 40 kez topla buluşurken, iki gol attı. Son dört maçta 304 dakika görev alan ise 118 kez topla buluşmasına rağmen, 1 gol atabildi. Birçok değerde de sambacının gerisinde kaldı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018
Negredo’yu katladı
'ın 5-0 kazandığı Kardemir Karabükspor maçının son 35 dakikasında oyuna giren Vagner Love, etkili bir performans sergiledi. Brezilyalı golcü, 5 şutta 3 isabet bulurken, karşılaşmayı 2 golle tamamladı. Love'a yerini bırakan Alvaro ise oyunda kaldığı süre boyunca üç isabetli şutta ağları sarsamadı. Love, Karabükspor karşısında süre açısından Negredo'ya oranla daha az şansı olmasına rağmen, daha fazla topla buluşup, daha fazla ikili mücadele kazandı. Bursaspor, Karabükspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında 7 şut atıp, 1 gol bulan Negredo, girdiği 34 ikili mücadelenin 11'inden galibiyetle ayrılırken, Vagner Love ise iki maçında 8 şut atıp, 2 gol kaydetti ve 16 ikili mücadelesinin 8'ini kazandı.

YÜZDE 50 BAŞARI SAĞLADI
Fizik gücü ile de öne çıkan Beşiktaş'ın yeni transferi, ikili mücadelelerde yüzde 50'lik başarı sağladı. Negredo'nun bu değeri % 32 olarak gerçekleşti.

HAYAL EDEN BÜYÜKSE…
Son dört lig maçında 6 gol kaydeden Anderson Talisca, sosyal medyada Beşiktaş formasıyla sevinç fotoğraflarını yayımladı. Altına da "Hayal eden büyük olduğu sürece, hayalin boyutunun önemi yok" notunu düştü. Bu arada UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı, Talisca'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda, 5-0'lık Karabük maçı için "Beşiktaş'ın 2004'ten bu yana en büyük galibiyeti" ifadelerini kullandı.
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Negredo’yu katladı
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