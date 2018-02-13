İ
talya'da Roma'nın, Benevento'yu 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik
performansla dikkatleri çeken Cengiz Ünder
, Avrupalı futbolseverleri kendine hayran bıraktı. Tartışma platformu Reddit'te Cengiz'in golünü masaya yatıran futbolseverlerden hokie24 rumuzlu Roma taraftarı, "Bu çocuk bir fenomen. Yeni lig, yeni bir dil derken ilk yarıda pek oynamadı ama harikalar yaratıyor"
sözlerini paylaştı. O NASIL BİR DOKUNUŞ VE KONTROL
DORTMUNDLU
INWB isimli kullanıcı, "Nasıl olur da ben böylesi yetenekli bir oyuncuyu daha önce görmüş olmam? Bu gol muhteşem"
diyerek Cengiz'in özellikle ikinci golüne övgüler yağdırdı. Arsenalli Owlyeah ise "Cengiz hak ettiği değerin çok altını gören bir yetenek. O nasıl bir dokunuş ve kontrol"
ifadelerini kullandı. CENGİZ MANŞETLERDE
Cengiz dün İtalya basınında manşetleri süsledi. La Gazzetta dello Sport, Cengiz'in bireysel performansını haftanın en iyisi seçerken, Corriere dello Sport da "Türk Dybala" lakabını hatırlattığı genç yıldız için övgü dolu sözler sarf etti. La Stampa maç haberini, Cengiz Ünder ve Dzeko'nun sarılarak, gol sevinci yaşadığı fotoğrafla verirken milli futbolcunun arka arkaya gelen gollerinin maçtaki yarışı erken bitirdiğine vurgu yaptı. Cengiz, geçen hafta Roma'nın 1-0 kazandığı Hellas Verona maçında da takımının tek golünü kaydeden isim olarak öne çıkmıştı.. ROMA'DAN MEHMETÇİĞE SELAM UEFA
'nın resmi Şampiyonlar Ligi hesabı, Cengiz'in Afrin'deki askerlerimize selam yolladığı bu fotoğrafı kullanırken, "İzlenmesi gereken biri? Cengiz Ünder son iki maçta Roma için üç gol atmayı başardı" yorumunu yaptı.