Erman Toroğlu: Tudor kiracı, Terim ev sahibi

G.Saray maçı ilk yarıda bitirdi. Sarı-kırmızılılarda yavaş yavaş 'Nasıl gol yenmez, nasıl defans yapılır' anlayışı oturmaya başlamış. Sezon başı tek yanlı oynuyorlar, "Gol atalım, geriye otobüsle veya dolmuşlar dönelim" diyorlardı. Şimdi pozisyon bittiği an ailece geri geliyorlar. G.Saray'ın en büyük avantajı bu. İdeal mi? Henüz değil. Zaman zaman 4-5 kişi ile baskı yapıp rakip oyuna çıkmadan topu kapıp, fazla enerji kaybetmeden tekrar hücuma dönmek istiyorlar. Yapıyorlar ama o da ideal değil. Bu işler zaman ister...