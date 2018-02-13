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: Tudor kiracı, Terim ev sahibi

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. SABAH Gazetesi Yazarı maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Toroğlu'nun yazısı...

Giriş Tarihi: 13.2.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 10:11
Erman Toroğlu: Tudor kiracı, Terim ev sahibi

G.Saray maçı ilk yarıda bitirdi. Sarı-kırmızılılarda yavaş yavaş 'Nasıl gol yenmez, nasıl defans yapılır' anlayışı oturmaya başlamış. Sezon başı tek yanlı oynuyorlar, "Gol atalım, geriye otobüsle veya dolmuşlar dönelim" diyorlardı. Şimdi pozisyon bittiği an ailece geri geliyorlar. G.Saray'ın en büyük avantajı bu. İdeal mi? Henüz değil. Zaman zaman 4-5 kişi ile baskı yapıp rakip oyuna çıkmadan topu kapıp, fazla enerji kaybetmeden tekrar hücuma dönmek istiyorlar. Yapıyorlar ama o da ideal değil. Bu işler zaman ister...

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Erman Toroğlu: Tudor kiracı, Terim ev sahibi
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