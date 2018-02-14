Trabzon’un eli güçlendi

Trabzonspor'da iki maçlık aradan sonra Burak Yılmaz'ın takımdaki yerini alabilecek olması teknik heyetin yüzünü güldürürken, cezası biten Yusuf Yazıcı da Başakşehir karşısında tekrar formasına kavuşacak. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve etkili bir performans ortaya koyan Fabian Castillo'nun hazır hale gelmesi hücum bölgesini zenginleştirdi. Ailevi nedenlerden dolayı izin alan Ogenyi Onazi de takımla çalışmalara başlayarak orta alandaki alternatifi artıracak. Savunmanın sağında ise Kamil Ahmet Çörekçi'nin yüksek formu Pereira ile arasındaki rekabeti artırdı. Stoperde bu sezon sakatlık ve cezalı oyuncular nedeniyle eksiklik yaşayan Karadeniz ekibinde, Uğur Demirok, Tomas Hubocan ve Jan Durica da görev yapabilecek durumda. Bu gelişmeler, son beş maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor'u galibiyet için umutlandırdı.

HAVA MUHALEFETİ ANTRENMANI VURDU

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Ancak şehir dışında bulunan birçok futbolcu, hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'a ulaşamadı. Çalışmaya sadece Onur, Uğurcan, Kamil, Novak, Burak, Yusuf, Abdürrahim, Batuhan, Pereira, Hubocan, Olcay ve Kucka katılabildi.