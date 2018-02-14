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U17'ler uzatmalarda yıkıldı!

17 Yaş Altı Milli Takımı, deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile 80+1'de yediği golle 1-1 berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 14:54
U17'ler uzatmalarda yıkıldı!

, hazırlık maçında karşılaştığı İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İrlanda Cumhuriyeti'nin Galway şehrindeki Eamonn Deacy Park'ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların golünü 66. dakikada penaltıdan Atakan Gündüz kaydetti. İrlanda Cumhuriyeti'nin golünü ise 80+1. dakikada Troy Parrot attı.

Mart ayındaki 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan milliler, İrlanda Cumhuriyeti ile yarın bir maç daha yapacak.

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U17'ler uzatmalarda yıkıldı!
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