Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçından umutlu

Douglas, takımının Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle Atiker Konyaspor maçında gol atmasına sevinemediğini belirtti.

Takıma yeni katılan bir futbolcu olarak gol atmanın güzel bir duygu olduğunu kaydeden Douglas, "Ligdeki konumumuz itibarıyla takımın kazanması bizim için daha ön planda. Takım kazansın da kim gol atarsa atsın." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü deplasmanda büyük bir takımla oynayacaklarını dile getiren Douglas, "İyi oyunculardan kurulu ve kaliteli bir ekip. Evlerinde mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Biz de teknik direktörümüzün verdiği taktikler doğrultusunda maça hazırlanıyoruz. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

BARIŞ BAŞDAŞ: "YENİLMEYECEK TAKIM YOK"

Turuncu-yeşilli ekibin stoperi Barış Başdaş ise ligin elit takımlarından biriyle karşılaşacaklarını ifade etti.

Geçen hafta Atiker Konyaspor karşısında oynadıkları futbolu bu kez golle süslemek istediklerini dile getiren Barış Başdaş, "Futbol olarak iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum ama bu ligde önemli olan, puan veya puanlar almak. Biz de zaten puan almaya gidiyoruz. İnşallah iyi futbolumuzu golle süsleyip 3 puanla döneriz. Yenilmeyecek takım yok. Gençlerbirliği oradan puan aldıysa biz de alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan turuncu-yeşilli takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak taktiksel çalışmalar yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda Haydar Yılmaz, Berkan Emir ve Sackey, takımdan ayrı çalıştı.