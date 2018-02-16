Dursun bence susup otursun

1 Uğur Karakullukçu: Galatasaray'da Divan Kurulu yapıldı. Hem Başkan Mustafa Cengiz hem de selefi Dursun Özbek çıktı, konuştu. Açıklamalar ışığında Divan Kurulu toplantısını nasıl okumalıyız?
Efendim, Divan Kurulu
'nu herhangi bir şekilde okumuyorum çünkü Galatasaray
'da aslında Divan Kurulu yok. Fonksiyonsuz, işe yaramaz bir kuruldur.
Bugüne kadarki kulübün tepetaklak gidişine hep seyirci kalmıştır. Üstelik bu Divan Kurulu, 'Dursuncu'dur.
O Divan Kurulu üyelerinin, en eskilerin olduğu ilk 5 sandıkta Dursuncular kazandı. Ben Dursun'un yerinde olsam böyle divan mivan, falan filan sağda solda konuşmam. Sessiz kalır, kaybolurum. Çünkü Mustafa Cengiz
'in açıklayabileceği öyle şeyler var ki Dursun Özbek
otelinden dışarıya çıkamaz, karşısındaki Dedeman'a toplantıya bile gidemez. Dursun alkışlandı Divan'da çünkü kendi kurulu…
Başta İrfan Aktar
olmak üzere. Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın kurumlarına saygısından gitti bence oraya. Ben olsam gitmezdim. O Divan Kurulu ne yapmış? O İrfan Aktar ne yapmış? İki tane muhalif var, ona bile tahammül edemedi, konuşturmadı.
Dursun konuşur, eleştiri almadan İrfan Aktar da Divan'ı kapatırdı. 2 Uğur Karakullukçu: Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesinin ligin dengelerini değiştirdiği yorumları var. Sizce bu doğru mu, yoksa normali bu muydu? AYKUT HOCA ÇOK İYİ ANALİZ ETMİŞ Başakşehir
son 5 haftada 5-0 kazandığı maç dahil çok kötü oynadı. O maçı bile kaybedebileceğini söylemiştim. Başakşehir tepetaklak gidiyor. Abdullah Avcı da bu gidişi seyrediyor.
Anlayamıyor... Abdullah hoca iyi bir hocadır benim ölçülerime göre... Aykut
hoca Başakşehir'in bu tepetaklak gidişini de oyununu da çok iyi analiz etmiş. Bu futbola göre oyun taktiği kurdu ve bitirdi işi.
Daha çabuk da bitirebilirdi aslında. Keçi inadıyla Valbuena'yı oynatmamakta ısrar etmeseydi... Her büyük takımın bir boş, serbest oyuncuya tahammülü vardır, kaldırır. Bu örnekleri hep veriyorum. Prekazi öyleydi, Hagi öyleydi, bunlar serbest oynardı. Sen oyunu prese ve orada kaptığın toplarla kontratağa dayamışsan, kurmuşsan bunu en iyi yapacak adam Valbuena'dır.
İkinci yarıda 2-0 giderken, Başakşehir girdiği pozisyonlardan birini değerlendirip 2-1 yapsa sonuç ne olurdu, bilemeyiz.