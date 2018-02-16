Ligde son 5 maçını beraberlikle kapatan Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay, bunun sebebinin oynattığı korkak futbol olduğu şeklindeki eleştirilere tepki gösterdi. Çalımbay haftalık basın toplantısında, "Herkesin kendine göre bir fikri, futbol görüşü var ama korkaklık benim işim değildir. 13 maçta aldığımız tek mağlubiyet var. Kusura bakmasınlar, Rıza Çalımbay kaçan penaltıya bir şey yapamaz" şeklinde konuştu. "Ben takımıma hiçbir zaman korkak futbol oynatmam" diyen Çalımbay, şöyle devam etti: "İnsanlar kötü olsun diye uğraşıyorlar maalesef. O arkadaşlar takımın yenilmesini, daha kötü olmasını istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Kötü değil, şanssızız... Futbolun içinden gelen insanlar iyi analiz yaparlarsa gerçeği ortaya koyarlar."etcrübeli çalıştırıcı, "Herkesin kendine göre bir fikri, futbol görüşü var ama korkaklık benim işim değildri" ifadesini kullandı

BİR BAKSINLAR BEN KİMİM!

"Trabzonspor'u çalıştıracak kapasitem yokmuş. Böyle bir şeyle de ilk kez karşılaştım. Sadece gülüyorum. Arkadaşlar bunu konuşuyorsa bir bakmaları gerekiyor Rıza Çalımbay ne yapmış? Ben Denizlispor'da Avrupa'ya gittim. Lyon'u, Sparta Prag'ı, Lorient'i eledim. En son Avrupa şampiyonu Porto'ya elendim. Beşiktaş'a ikinci yarıda gittim, tek mağlubiyet aldım. Avrupa Kupaları'nda Beşiktaş gruplara kaldı."

TRABZON'DA MUTLUYUM

"Trabzon'da çalıştığım için mutluyum. Her yönden dolu doluyum ama art niyetliler var. Kendi kendilerine konuşuyorlar. Haftalardır çalıştığım adamın sakat, hazır olmadığını bilmiyorlar. Onların da işi bu, saygı duyuyorum ama seviyorlarsa işin içine girmeleri gerekiyor."

UĞUR PENALTIYI ATSA HER ŞEY FARKLI OLACAKTI

Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği karşısında penaltıyı atamayınca galibiyetten olduklarını belirterek, "Herkes yorum yaptı, kendine göre penaltıcıları seçti. Uğur bizden önce de penaltıcıydı, hiç kaçırmamıştı. Bir sürü insan kaçırabiliyor, atabiliyor. Bizim yaşadığımız şanssızlıktı, penaltıyı atabilsek farklı olacaktı" dedi.

RIZA ÇALIMBAY'A DEĞİL TAKIMA DESTEK VERİN

Çalımbay, "Göreve başladıktan sonra Medipol Başakşehir ile neredeyse aynı puanı topladık. Belki bizden 1 puan fazla topladılar. İstesem yönetime, 'Başkanım biz çok iyi durumdayız, mukavelemi uzatmak istiyorum' derdim ama istemiyorum. Benim tek isteğim Trabzonspor'un ligi iyi yerde bitirmesi. Bizi eleştireceklerine takıma sahip çıksınlar. Rıza Çalımbay'a destek istemiyorum. Takıma destek istiyorum" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'İ TARAFTARLA YENMEMİZ GEREKİYOR

Tecrübeli hoca, Başakşehir ile yapacakları maç için de "Bize karşı Fenerbahçe maçındaki değil, ideal kadrolarıyla çıkacaklardır. Kimseden çekinmiyoruz. Takımıma, taraftarlara çok güveniyorum. Başakşehir'i taraftarla yenmemiz gerekiyor" derken, Burak Yılmaz'ın bu maçta da oynayamayabileceğini söyledi.